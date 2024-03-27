РФ закидатиме Харків ракетами: експерт спрогнозував найгірший сценарій

По Харкову окупантам легко бити, особливо ракетами С-300, пояснив Геннадій Рябцев

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Геннадій Рябцев прокоментував ракетні удари РФ по Україні / Колаж УНІАН, pixabay, facebook.com

Експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував обстріли Росією енергетичної інфраструктури України.

"Я вже давно не шукаю логіки в діях російських збройних сил і військово-політичного керівництва Російської Федерації. Якщо говорити про те, чому удару було завдано Росією саме по енергетичній інфраструктурі, то, найімовірніше, росіянам було дуже боляче спостерігати, як горять у РФ нафтопереробні заводи", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що РФ могла тільки "розкидати територією України" всі ті боєприпаси, які виробила за останній час, сподіваючись, що щось "кудись влучить".

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Говорячи про обстріли Харкова, він пояснив, що по цьому місту окупантам легко бити, особливо ракетами С-300.

"По Харкову і запускається велика кількість ракет - щоб хоч кудись влучити. От росіяни й напопадали там в об'єкти, які жодного стосунку не мають ні до критичної, ні до військової інфраструктури. Противник щось там розповідає, що він уразив танковий завод, але ракета впала поруч, на житлові будинки", - додав Рябцев.

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, вночі в Харкові прогримів вибух, місто атакували "Шахеди". За попередньою інформацією, сили ППО збили щонайменше вісім ворожих безпілотників над Харківщиною.

Раніше російські окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині прикордонного населеного пункту Харківської області.

Унаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

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