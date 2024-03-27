'Це неймовірно швидка зброя': у Повітряних силах пояснили, як збивають 'Циркони'

Можливість збити ракету "Циркон" з’являється тоді, коли її швидкість падає до близько 4,5 махів. Це відбувається тоді, коли вона заходить на ударну траєкторію.

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У Повітряних силах пояснили, як збивають "Циркони"/ колаж: Главред, фото: defence-ua.com, міноборони РФ, скрін

В України є необхідні засоби, щоб збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети ЗМ22 "Циркон".

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він зазначив, що такі ракети є неймовірно швидкою зброєю.

Євлаш пояснив, що гіперзвукова зброя може розвивати швидкість понад 5 махів. 1 мах становить близько 1,2 тисячі кілометрів на годину.

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"Це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми кажемо про "Циркони, то це приблизно 8-9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 махи", – розповів він.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, коли швидкість ракети "Циркон" становить близько 4,5 махи, Україна використовує для її збиття протибалістичні комплекси, наприклад, SAMP/T або Patriot.

Ракети "Циркон" бойову задачу не виконують

У той же час керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький зазначає, що такі ракети російських окупантів насправді не виконують свою бойову задачу.

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все, що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" – все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти", – сказав Кульчицький у коментарі "Суспільному".

Експерт зазначає, що ракета "Циркон" летить "не туди, куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована".

Кульчицький додав, що Україна має змогу збивати такі ракети, які по нас запускає країна-агресорка Росія.

Що відомо про ракету "Циркон"/ Інфографіка Главред

Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

Ракета "Циркон" – РФ б’є по Україні новітніми ракетами

25 березня РФ вдарила по Києву новітніми ракетами ЗМ22 "Циркон". Уламки ракети знайшли в межах міста. Раніше ворог уже запускав таку ракету по Києву 7 лютого, а її уламки впали на дорогу в Деснянському районі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим небезпечна ракета "Циркон". Він зазначив, що така ракета долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки. За його словами, найбільша проблема – підлітний час "Циркону". Крім того, "Циркон" більший та небезпечніший за "Кинджал".

Раніше Главред розповідав, що відомо про ракету "Циркон". Цікаво, що ці ракети були прийняті на озброєння тільки 4 січня 2023 року і позиціонувалися країною-агресором, як "невразливі" для всіх видів ППО.

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