Росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком - Зеленський

Військам РФ стає все складніше - Зеленський/ Колаж Офіс президента, УНІАН

Ворожим військам на сьогодні стає все важче утримувати свої позиції, адже ЗСУ завдають прицільних ударів, йдеться в новому вечірньому зверненні глави держави Володимира Зеленського в понеділок, 18 липня.

За його словами, українські військові завдали окупантам відчутних логістичних втрат.

"Російській армії все важче утримувати позиції на захопленій місцевості. Крок за кроком ми просуваємося, порушуємо поставки для окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна - український прапор буде у всіх наших містах і селах. Питання - тільки часу", - зазначив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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