"Бігали в паніці": на Запорізькій АЕС поранені росіяни, є загиблі - мер

На Запорізькій АЕС поранені росіяни / Фото УНІАН

У результаті невідомої події на Запорізькій атомній електростанції були поранені кілька окупантів, також є загиблі, пише в Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.

За словами чиновника, сьогодні з'явилася новина про те, що в результаті події рашистів "фізично стало менше". Наразі точно відомо, що до лікарні доставили 9 поранених окупантів.

"Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані - в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їхню точну кількість поки ми не можемо", - зазначив Орлов.

Він також підкреслив, що офіційну інформацію оприлюднять компетентні служби.

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"Зараз можемо додати тільки, що орки злякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, довго заблокували на ній відразу дві зміни оперативного персоналу, які повинні були міняти один одного. Зрештою людей відпустили", - додав мер.

Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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