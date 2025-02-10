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На росіян чекають сюрпризи від ЗСУ: відомо, чи можливий новий прорив кордону РФ

Марія Николишин
10 лютого 2025, 22:04
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Росіяни продовжать тиснути, щоб звільнити Курщину.
На росіян чекають сюрпризи від ЗСУ: відомо, чи можливий новий прорив кордону РФ
Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези:

  • Росіян чекають сюрпризи від України в появі новітніх технологій
  • Зараз Курський виступ утримується ЗСУ в очікуванні можливих мирних переговорів
  • Це є основним козирем України у війні

Бої в Курській області Росії розпочалися ще 6 серпня 2024 року і тривають досі. Однак, чи можуть аналогічні операції розпочатися в інших областях РФ у 2025 році? Про це розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука на чаті в Главреді.

За його словами, на росіян чекають сюрпризи від ЗСУ.

"Росіян чекають сюрпризи від України в появі новітніх технологій і озброєнь. Тиждень тому ми продемонстрували дрон, здатний доставляти керовану авіаційну бомбу вагою 250 кг - це суттєво, це не 20-30 кг. Подібні сюрпризи точно чекають Росію від нас", - наголосив він.

Водночас, говорячи про можливості додаткових проривів кордону та операцій на кшталт Курської в інших областях РФ, експерт зазначив, що скептично до цього ставиться.

"Бажання провести такі операції, можливо, у нас і є, але ресурсів не вистачає", - вважає він.

Тука також висловив припущення, чи триватиме Курська операція у 2025 році.

"Скажу відверто, я здивований, що Курська операція досі триває. Не знаю, чи залишаються ще в Україні люди, які вважають, що це безкоштовна туристична прогулянка для наших військ. Ми так само, як і скрізь, зазнаємо там втрат, використовуємо озброєння, більше того, на початку Курської операції ми використовували там найбільш боєздатні підрозділи. У мене немає жодних сумнівів у тому, що росіяни продовжать тиснути, щоб звільнити Курщину", - наголосив експерт.

Він також додав, що зараз так званий Курський виступ утримується Збройними силами в очікуванні можливих мирних переговорів для того, щоб мати хоч якийсь козир і аргумент у розмові з Путіним.

"Це дозволить домовитися, наприклад, про звільнення росіянами Запорізької області в обмін на те, що ми підемо з Курської. Чи вистачить у нас сил для утримання Курщини - хочеться вірити, що так", - підкреслив Тука.

Він також висловив думку, чи в України є ще козирі, крім контролю над частиною Курщини.

"Перед Росією - на жаль, ні. Хіба що тільки нанесення ударів по інфраструктурі РФ і знищення особового складу російської армії. Інших козирів я не бачу", - підсумував колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військові 47 ОМБр "Маґура" повідомили, що російські окупанти змінили тактику штурмів у Курській області РФ. Раніше на цьому напрямку окупанти наступали переважно технікою. Нині вони кидають у штурм піхоту.

Проєкт DeepState повідомив, що українські військові досягли успіху в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ.

На думку президента України Володимира Зеленського, операція українських бійців на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.

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Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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