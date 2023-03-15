Росіян у Криму охоплює страх: мобілізація посилилася, бізнес РФ готується до евакуації - ЦНС

Україна закликає населення окупованого Кримського півострова передавати Києву дані щодо пересування російських загарбників та їхньої військової техніки.

Агресор Росія посилила мобілізацію в захопленому Криму / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

В окупованому Росією Криму серед колаборантів і осіб,які незаконно перебралися на півострів в 2014 році, ростуть панічні настрої. Посилилася військова мобілізація і роздача повісток на вулицях. Російський бізнес готується до евакуації. Київ закликає місцевих жителів повідомляти про пересування ворожих військ і військової техніки. Про це розповіли в Центрі національного опору.

Як повідомляє ЦНС, у різних містах захопленого Криму все частіше фіксуються випадки роздачі повісток. Уряд РФ обіцяв самопроголошеній "владі" півострова не проводити масову мобілізацію, проте військова мобілізація посилилася.

У такій ситуації зростає паніка серед росіян, які незаконно переселилися до Криму після окупації в 2014 році, і проросійських колаборантів.

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Також у Центрі акцентували увагу на те, що бізнес РФ, який зайшов на окупований Кримський півострів після анексії, виводить кошти та проводить підготовку до евакуації. Зокрема, йдеться про готельно-ресторанний бізнес – курортний сезон провалився у 2022 році і навряд чи побачить прибуток цього року.

Підкреслюється, що Україна закликає жителів Криму повідомляти Києву про передислокацію російських окупантів та їх військової техніки. Для цього пропонують використовувати Telegram-бот опору, СБУ або спеціальну форму на сайті ЦНС.

Повернення Криму в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше зробили заяву, згідно з якою ЗСУ звільнять окупований агресором Росією Крим.

Згідно з даними розвідників, після звірств російських військових під час повномасштабного нападу, політичні погляди змінилися навіть у тієї частини жителів півострова, які підтримували "політику Путіна".

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що сили оборони України можуть звільнити Крим вже до кінця серпня.

На його думку, для успішної реалізації військової операції західний світ повинен надати Україні далекобійну високоточну зброю.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що є два сценарії звільнення армією України окупованого Криму. Перший передбачає знищення військ Росії далекобійним озброєнням з подальшим оперативним оточенням. Другий - фронтальний захід ЗСУ на Кримський півострів. На думку Світана, перший варіант розвитку події є кращим, тому що за другого сценарію Крим може перетворитися на другий Донбас.

Війна Росії проти України: