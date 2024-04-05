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Росія запустила по Одесі ракету: пошкоджень зазнали торговельні об'єкти

Руслана Заклінська
5 квітня 2024, 23:18
Окупанти випустили ракету з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря.
Росія запустила по Одесі ракету: пошкоджень зазнали торговельні об'єкти
ППО збила російську ракету в напрямку Одеси / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.соm/Олег Синєгубов

У п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти запустили ракету по Одесі. Силам протиповітряної оборони вдалося її ліквідувати. Про це повідомили Сили оборони півдня.

За даними військових ракету росіяни випустили з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря. Її спрямували по Одесі.

"Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах... Силами протиповітряної оборони ракету знищено", - зазначили у повідомленні.

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За попередніми даними пошкоджень зазнали торговельні об'єкти в прибережній зоні. Вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління об'єктів. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Що таке крилата ракета?

Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Росія посилила обстріли Харкова - останні новини

Нагадаємо, 4 квітня окупанти здійснили удар по території України за допомогою 20 БпЛА типу "Шахед". Силами протиповітряної оборони України було знищено 11 дронів ворога. Внаслідок атаки у Харкові 4 людини загинуло, серед яких троє рятувальників, а ще 11 - отримали поранення.

У результаті удару безпілотників Росії по Харкову загинули троє рятувальників: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. Логінов загинув практично на очах у свого сина, який також є рятувальником. Обидва були на місці влучання БПЛА.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав мешканців бути обережними.

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