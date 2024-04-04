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Син ридав біля тіла батька: стали відомі імена загиблих у Харкові від удару РФ рятувальників

Дмитро Відоменко
4 квітня 2024, 13:08оновлено 4 квітня, 15:03
У Харкові через повторний удар ворожих безпілотників загинули троє рятувальників - Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко.
Спасатель, Харьков
Рятувальник Владислав Логінов загинув практично на очах сина Владислава / колаж Главред, фото ДСНС

Стали відомі імена рятувальників, які загинули внаслідок удару безпілотниками країни-агресора Росії по Харкову рано вранці в четвер, 4 квітня. Про це повідомляється на сайті МВС.

Усі загиблі були співробітниками місцевого Главку ДСНС України - Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко.

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52-річний Логінов загинув практично на очах у сина - Володимира, який теж працює рятувальником на посаді начальника караулу в пожежній частині.

Під час нічної атаки БПЛА на місто і батько, і син Логінови швидко прибули на місце влучання. І працювали буквально в кількох будинках один від одного.

"Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько", - розповіли в МВС. Уже за кілька хвилин після обстрілу молодий рятувальник дізнався про його загибель.

Трохи згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував відео з місця інциденту. У ролику Логінов-молодший не може стримати емоції від втрати батька і його намагаються заспокоїти колеги.

"Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син, Володимир, також за прикладом батька став пожежником і працював начальником караулу в сусідній пожежній частині. Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько і син із колегами миттєво виїхали на місце удару", - написав міністр.

Хто такий Ігор Клименко?

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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Пізніше стало відомо, що інший загиблий боєць ДСНС, 41-річний Володимир Матюшенко був родом із смт Нова Водолога. За даними місцевих чиновників, хлопець мріяв про професію рятувальника з дитинства і весь вільний час проводив у пожежній частині. У загиблого залишилася маленька донька.

РФ постійно атакує Харків дронами та ракетами

27 березня РФ уперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар стався по житловому мікрорайону Харкова в багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова.

31 березня окупаційні війська агресора Росії знову завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову і Харківській області. Влада повідомила про прильоти по Шевченківському району міста та кількох населених пунктах регіону.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив: щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія в Харкові, потрібно вже понад 10 мільярдів доларів, і щодня ця сума збільшується. За його словами, РФ зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. У місті був повний блекаут через постійні обстріли по енергетиці.

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