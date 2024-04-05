РФ вдарила авіабомбами: у Харкові пролунали сильні вибухи

Окупанти вдарили по місту керованими авіаційними бомбами (КАБами), повідомив міський голова.

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РФ вдарила по Харкову авіабомбами/ колаж: Главред, фото: ГУ ДСНС України в Харківській області, УНІАН, скрін

Російські окупанти атакували Харків. Вдень у п’ятницю, 5 квітня, у місті пролунали сильні вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, обласний центр був атакований керованими авіаційними бомбами (КАБами).

"У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!", – повідомив Терехов.

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Уже через кілька хвилин мер міста опублікував повідомлення про те, що Харків, згідно з попередніми даними, був атакований КАБами.

"Щодо жертв та руйнувань – інформація уточнюється", – зазначив міський голова.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в акваторії Чорного моря перебуває російський літак Ту-22м3. Також зазначалося, що окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб з тактичної авіації у Харківській області.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Що відомо про КАБи/ Інфографіка: Главред

Удари окупантів по Харкову – останні новини

У ніч на 4 квітня РФ атакувала Україну "Шахедами". Внаслідок російського удару безпілотниками по Харківщині стало відомо про 4 загиблих, крім того було пошкоджено 3 багатоповерхові будинки в самому Харкові. Серед чотирьох загиблих троє – рятувальники, які приїхали ліквідувати наслідки першої атаки.

Пізніше стали відомі імена загиблих у Харкові від удару РФ рятувальників. У Харкові через повторний удар ворожих безпілотників загинули троє рятувальників – Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. 52-річний Логінов загинув практично на очах у сина Володимира, який теж працює рятувальником на посаді начальника караулу в пожежній частині. Під час нічної атаки БПЛА на місто і батько, і син Логінови швидко прибули на місце влучання і працювали буквально в кількох будинках один від одного.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив, навіщо РФ обстрілює Харків і чи планує захоплення міста. Обстрілюючи Харків, Росія намагається змусити людей покинути місто, створивши там нестерпні умови для життя, зазначив він.

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