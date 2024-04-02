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РФ здатна провести декілька масштабних атак: у ГУР назвали кількість ракет

Андрій Ганчук
2 квітня 2024, 17:56
У квітні поточного року Росія має намір виробити приблизно 40 ракет Х-101, з осені 2023-го практично не застосовують крилаті ракети Калібр, сказали в розвідці.
X-101, ПРОТИПОВІТРЯНА ОБОРОНА ВСУ
У Росії залишається 950 високоточних ракет - ГУР / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, АрміяІнформ

У агресора Росії зараз залишається близько 950 ракет, дальність пуску яких понад 350 кілометрів. Росіяни здатні провести ще 2-3 масовані атаки, після чого змушені будуть взяти паузу для накопичення ракет і "шахедів". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Як повідомляє пресслужба ГУР, російські окупанти намагаються тримати запас ракет на певному рівні.

"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", - зазначив представник розвідки.

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Також він додав, що у квітні цього року Росія збирається зробити ще приблизно 40 ракет Х-101.

Що відомо про ракету Х-101

Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія.

За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

Скільки повітряних атак здатна провести РФ

За словами Скібіцького, росіяни здатні провести ще кілька масованих атак, після чого візьмуть паузу для накопичення ракет і "шахедів". Проте окремі локальні обстріли з боку ворога можуть тривати.

"Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще декілька масованих атак, 2-3 - саме масованих, а далі будуть змушені знову взяти певну паузу для накопичення ракет і "Шахедів". Однак окремі локальні обстріли можуть при цьому тривати", - додав представник ГУР.

Також Вадим Скібіцький підкреслив, що крилаті ракети Калібр ворог майже не застосовує з осені минулого року. Утім, РФ накопичує такі ракети, їх у неї щонайменше 260 одиниць. Причому у квітні росіяни збираються зробити 30 одиниць Калібрів.

Удари Росії по Україні - головні новини:

Росія протягом двох крайніх тижнів значно посилила обстріли території України. Окупанти атакують ракетами, "шахедами" та керованими авіабомбами. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що РФ готує нові удари - окупанти шукають розташування ППО.

Війська РФ інтенсивно атакують Харків: 31 березня в місті знову пролунали вибухи. Був приліт у Шевченківському районі. Фіксувалися ворожі удари і в Харківській області.

У ніч на 2 квітня ворог атакував Кіровоградську та Дніпропетровську області. Там окупанти завдавали ударів іранськими дронами.

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балістичні ракети крилаті ракети ГУР Вадим Скібіцький війна Росії та України
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