Обстрілів стане більше: Росія приготувала нову тактику ударів по Україні

Анна Косик
19 травня 2026, 10:12
Росія досі не відмовилася від терору мирного населення України і вже придумала, як сильніше тиснути на цивільних.
ракета, мог
Російські удари по Україні посилюватимуться

Ви дізнаєтеся:

  • Як РФ змінює тактику дронових і ракетних ударів по Україні
  • Які міста та об'єкти можуть стати цілями майбутніх атак
  • Що підвищує загрозу масованих атак

Країна-агресорка Росія роками не припиняє повітряні удари по Україні. Але після наймасштабнішої атаки за всю війну 14 травня українцям стало зрозуміло - ворог змінює тактику обстрілів і загроза для цивільного населення зростає.

Главред вирішив розібратися, яку зброю та цілі в Україні ворог обрав для майбутніх масованих атак.

Росія нарощує засоби для збільшення атак БПЛА

Начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко в етері Київ24 заявив, що Росія змінює тактику нанесення ударів по цивільному населенню України.

За його словами, противник готується до збільшення масштабу дронових атак. Водночас українські військові навчаються збивати все більше ворожих БПЛА - наразі це до 2 тисяч дронів на добу.

Ворог готує багатогодинні атаки на виснаження

Видання Business Insider нещодавно попередило, що РФ відійшла від тактики нічного терору українців. Тепер росіянам недостатньо атакували Україну дронами у темну пору, вони наносять удари і вдень, щоб посилити тиск на цивільне населення.

Якими ракетами РФ б'є по Україні

За словами українського аналітика з Інституту науки та міжнародної безпеки Ігоря Анохіна, противник вже остаточно сформував схему ударів по Україні, яка стала новою оперативною моделлю.

У 2026 році РФ щонайменше 5 разів застосувала тактику тривалих хвиль ракетно-дронових атак. Кремль сподівається, що такі обстріли тривалий час будуть утримувати українські міста в стані тривоги та порушувати повсякденне життя мирних жителів.

РФ обрала для ударів стратегічно важливі цілі

Президент України Володимир Зеленський попередив українців, що ворог прагне атакувати "центри ухвалення рішень". Фахівці ГУР МО дізналися, що серед них є майже два десятки політичних центрів, а також військові пункти.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що Росія все ще не відмовляється від планів вдарити "Орешніком" по Києву, а також поцілити в об'єкти, які часто відвідують високопоставлені українські чиновники.

РС-26 Рубіж

Загроза масованих атак посилюється через сповільнення постачань Україні

В звіті ISW аналітики зазначили, що Росія зараз атакує Україну ракетами майже "з конвеєра". Але при цьому загроза від нових ударів зростає. На це є кілька причин.

Серед головних: послаблення санкцій та сповільнення постачань перехоплювачів Patriot для України. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що попри санкції, вироблені в Росії ракети досі мають значну кількість західних компонентів.

Patriot

При цьому РФ під час переговорів постійно вимагає послаблення санкцій. Але це лише принесе користь російському виробництву крилатих та балістичних ракет, дозволяючи Росії запускати більше таких повітряних цілей за один ударний комплекс, щоб перевантажити українські системи ППО.

Росія використовуватиме для атак не увесь арсенал зброї

Військовий оглядач Денис Попович в етері Radio NV заявив, що під час масованих атак на Україну Росія рідко використовує ракети "Кинджал" попри те, що їх запас майже не змінився у порівнянні з груднем 2025 року.

Кинджал

А все тому, що у ворога є так званий НЗ, а також раніше випущені ракети гірше працюють, не зовсім ефективні. Також росіянам не вдається часто атакувати Україну "Кинджалами" через обмеженість платформ для запуску цих ракет.

Кілька обласних центрів України можуть потерпати від посиленні атак

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua заявив, що за останні 7 днів від наймасштабніших за весь час війни атак вже постраждали Київ та Дніпро. Тому не виключено, що наступними цілями ворога стануть Суми, Чернігів та Запоріжжя.

Суми

Експерт пояснив, що посилення атак може напряму залежати від успіхів ЗСУ на фронті, а саме на Гуляйпільському напрямку. Жданов зауважив, що мова не йде про одночасні масовані удари по кількох містах, бо в РФ для цього недостатньо ресурсів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 19 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши дах і вікна.

Також 19 травня РФ завдала ударів безпілотниками по Харкову. Під удар потрапили Холодногірський та Новобаварський райони міста. У місцях влучання виникли пожежі, пошкоджено понад 25 приватних житлових будинків і одну багатоповерхівку. Три людини отримали травми.

Раніше, у ніч на 18 травня російські окупаційні війська дроном атакували торговельне судно під прапором Китаю. Сталося це в територіальних водах України.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

