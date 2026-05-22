Дрони РФ вдарили по Полтавщині: спалахнула пожежа, є руйнування

Рятувальники повідомили, чи встиг вогонь поширитися після ударів.

https://glavred.net/ukraine/drony-rf-udarili-po-poltavshchine-vspyhnul-pozhar-est-razrushenie-10766936.html Посилання скопійоване

Внаслідок ударів ворога є руйнування / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Головне:

Росія атакувала Полтавську область дронами

У двох районах зафіксовані ураження

Внаслідок атаки загиблих і травмованих немає

Вночі та вранці 22 травня країна-агресорка Росія атакувала Полтавську область дронами. Внаслідок ударів постраждало спершу підприємство у Миргородському районі, там пошкоджено обладнання.

Про це у Telegram повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Вже вранці ворожий безпілотник впав на території одного з підприємств Кременчуцького району. В обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

відео дня

У ДСНС України також підтвердили атаку. Рятувальники Полтавщини оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

Близько 12:30 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили про ще одну швидкісну ціль на Полтавщину, після чого, за даними Суспільного, у Полтаві місцеві чули звуки вибуху. Однак наразі офіційних коментарів щодо цього немає.

Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

РФ змінила тактику обстрілів України дронами

Главред писав, що за словами українського аналітика з Інституту науки та міжнародної безпеки Ігоря Анохіна, Росія прагне тривалий час утримувати українські міста в стані тривоги, порушувати повсякденне життя мирних жителів, а також завдавати ударів по енергетичній та критично важливій інфраструктурі.

Крім цього оновлені масові атаки дешевими безпілотниками створюють величезне навантаження на систему протиповітряної оборони по усій території України.

Удари РФ по Полтавщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 14 травня армія РФ спрямувала на Полтавщину безпілотники "Герань-2". Унаслідок влучань у місті Кременчук було пошкоджено більше 10 транспортних засобів та складські приміщення автотранспортного підприємства.

Раніше, у ніч на 13 травня, російські окупанти атакували Полтаву. У місті спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням, а у житлових будинках були вибиті вікна.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару тимчасово без електропостачання залишилися понад 6,5 тисячі побутових споживачів та 548 юридичних абонентів у Полтавській області.

Читайте також:

Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред