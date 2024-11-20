Росія випустила 122 "Шахеда" та ракети для атаки по Україні: скільки цілей збито

Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України.

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Атака Шахедів / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ випустила по Україні 122 "Шахеди"

Збити вдалось дві керовані авіаційні ракети та 56 БпЛА

58 ворожих БпЛА локаційно втрачено

У ніч на 20 листопада країна-агресор Росія випустила по Україні 122 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Про це повідомили в Повітряних Силах.

Зазначається, що окупанти завдали удару зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородщини по Харківщині, 5-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Шахед / Інфографіка: Главред

"Станом на 11.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ПС зазначили, що внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять — в Росію, один — в Білорусь.

Робота ППО / фото: Повітряні Сили

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 20 листопада влада міста Київ інформувала про атаку на столицю та роботу ППО по ворожих безпілотниках. Кияни чули вибухи.

В Посольстві США в Києві повідомили, що що 20 листопада країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну.

18 листопада близько 23:30 у Глухові, що у Сумській області місцеві мешканці почули вибухи. Відомо про руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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