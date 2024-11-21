РФ готує ракетний удар по Верховній Раді: нардепів попередили про загрозу - ЗМІ

Росія планує найближчим часом здавдати удару по урядовому кварталу, розповів нардеп Тарас Батенко.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-gotovit-udar-po-pravitelstvennomu-kvartalu-zasedanie-rady-otmenili-smi-10616465.html Посилання скопійоване

РФ найближчим часом планує завдати удару по будівлі Верховної Ради / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, rada.gov.ua

Головне:

РФ готує ракетний удар по урядовому кварталу

Найближчі засідання Верховної Ради скасували

Росія може завдати ракетного удару по Верховній Раді України найближчими днями. Засідання Ради, яке було заплановано на 22 листопада, скасували. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко та Тарас Батенко.

"Засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до Уряду, але тепер спитати Уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться", - написав Гончаренко.

відео дня

Парламентарів попередили про можливий обстріл РФ. Також народних депутатів закликали обмежити свою присутність та присутність їхніх родин у межах урядового кварталу.

"Є загроза удару ракетою по Верховній Раді в Києві найближчими днями. Нас проінформували. Побачимо: станеться це чи ні, але Путін максимально підняв ставки", - заявив Батенко в ефірі NTA.

За словами Гончаренка, наступне засідання Верховної Ради відбудеться лише в грудні.

Час підльоту ракети "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Загроза ракетного удару по Києву - новини за темою

Нагадаємо, генерал-майор США у відставці Марк МакКарлі заявив, що використання міжконтинентальної балістичної ракети малої дальності для атаки на Дніпро може бути сигналом готовності Росії застосувати її і проти Києва. Так РФ хоче змусити Україну відмовитися від використання ракет ATACMS та Storm Shadow.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Путін заявив про застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні для удару по Дніпру. За словами диктатора, ракета досягає швидкості 10 махів (приблизно 2,5-3 км/сек) і нібито є недосяжною для сучасних систем ППО.

Також Росія оголосила про закриття частини свого повітряного простору для проведення ракетних випробувань, які заплановані на 22-23 листопада. Аналогічне повідомлення було й перед застосуванням Росією балістичної ракети "Орєшник" по Дніпру.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Олексій Гончаренко? Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб. У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради. У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред