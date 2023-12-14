Росія під час атак часто цілиться в один і той же військовий об'єкт

Російські окупанти регулярно атакують військовий аеродром у Старокостянтинові. Тільки за сьогодні, 14 грудня, було дві спроби вдарити по ньому балістикою. За словами експерта Владислава Селезньова, саме Старокостантинівський об'єкт цікавить ворога більше, ніж десятки таких же оперативних аеродромів.
Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначив, що сама авіабаза розташована за кілька км від міста, а у складі сьомої бригади є бомбардувальники Су-24, які стали де-факто носіями далекобійних західних ракет.
Хто такий Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
Удари РФ по Старокостянтинову Селезньов назвав "полюванням" на наші бомбардувальники.
"Ці ракети дуже дошкуляють ворогу. Наші точкові удари часто перетворюють ворожі склади, бази і арсенали, які розміщені на відстані понад 80 км від лінії бойового зіткнення, у купу металобрухту. Зрозуміло, що росіяни влаштували полювання на наші бомбардувальники", - пояснив Селезньов.
Видання з посиланням на інші ЗМІ пише, що, згідно з чутками, цей аеродром в майбутньому може стати частиною інфраструктури під F-16, тому росіяни "працюють на випередження".
Росіяни атакували Україну ракетами
Вдень, 14 грудня, у Києві та Старокостянтинові прогриміли потужні вибухи. Напередодні Повітряні сили попередили громадян про пуски ракет у напрямку столиці.
По Старокостянтинову РФ вдарила ракетою "Кинджал", підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Попередньо стверджувалося, що усі пуски ракет були у бік Старокостянтинова. Там же повідомляється, що перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.
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