"Трусити" буде майже цілий тиждень: в Україні вдарить майже 7-бальна буря

Україну накрила Нова магнітна буря, яка затягнеться майже на тиждень. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну 14 грудня. Її потужність була на рівні майже 5-ти балів. Наступного дня потужність бурі зросте до майже 6-ти балів.
17 грудня потужність бурі підвищиться до майже 7-ми балів. Наступного дня геомагнітний шторм стане слабшим-4 бали. Однак 19 грудня він знову посилиться до 5-ти балів і лише потім опуститься до мінімуму.
Очікується, що ще одна магнітна буря увірветься в країну 22 грудня. Її потужність буде на рівні майже 6-ти балів, а 23 грудня - 4 бали.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 6 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 15 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 29 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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