"Трусити" буде майже цілий тиждень: в Україні вдарить майже 7-бальна буря

Після закінчення потужної магнітної бурі почнеться ще один геомагнітний шторм.

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Україну накрила потужна і затяжна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила Нова магнітна буря, яка затягнеться майже на тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну 14 грудня. Її потужність була на рівні майже 5-ти балів. Наступного дня потужність бурі зросте до майже 6-ти балів.

17 грудня потужність бурі підвищиться до майже 7-ми балів. Наступного дня геомагнітний шторм стане слабшим-4 бали. Однак 19 грудня він знову посилиться до 5-ти балів і лише потім опуститься до мінімуму.

відео дня

Очікується, що ще одна магнітна буря увірветься в країну 22 грудня. Її потужність буде на рівні майже 6-ти балів, а 23 грудня - 4 бали.

В Україну увірвалася сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 6 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 15 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 29 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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