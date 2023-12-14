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Орбан вдався до вибрику під час голосування за старт переговорів ЄС та України

Яна Ставська
14 грудня 2023, 20:49оновлено 14 грудня, 21:21
Та попри це Орбану не вдалося завадити голосуванню країн ЄС щодо відкриття переговорів з Україною.
Орбан вдався до вибрику під час голосування за старт переговорів ЄС та України
"Друг Путіна" намагався зірвати голосування / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов з залу під час ухвалення рішення щодо початку процесу перемовин про вступ України в ЄС, повідомили Суспільному джерела в дипломатичних колах ЄС. Про це також пише The Guardian.

За правилами, засідання за таких умов продовжується, лідер має замість себе лишити представника. Однак він цього не зробив. Всі решта 26 країн-членів ЄС підтримали рішення.

Невдовзі на сторінці Орбана у Twitter з'явилось відео, у якому угорський прем'єр заявив, що Будапешт "не хоче брати участь у цьому поганому рішенні". Далі Орбан повторив, що Україна нібито не готова до початку переговорів з Євросоюзом.

відео дня

"Угорщина не змінює своєї позиції", - підкреслив Орбан.

Як вдалося подолати вето Угорщини?

За словами президента Євроради Шарля Мішеля, усі країни Євросоюзу були за відкриття перемовин з Україною щодо її подальшої євроінтеграції.

"Ми багато працювали, щоб підготуватися до цієї Ради ЄС. Важливо, що жодна країна-член не була проти рішення, саме тому ми мали можливість зробити цю заяву сьогодні ввечері. Ми продовжуємо працювати, бо ми все ще маємо роботу на багатьох напрямках. Це складні дебати. І я впевнений, що ми зробимо рішення, об'єднане цими термінами", - сказав Мішель у коментарі Суспільному.

Водночас Радіо Свобода з посиланням на представника ЄС пише, що рішення, попри відсутність Орбана у залі, є цілком законним.

"Ухвалене рішення є абсолютно законним з точки зору процедури. Орбан мав 100 варіантів заблокувати початок переговорів, але він цього не зробив - ні сам, ні через когось ним делегованого, а просто залишив раніше зал. Рішення цілком легітимне щодо початку переговорів", - йдеться у повідомленні.

У ЄС схвалили старт переговорів щодо вступу України до Євросоюзу

На саміті в Брюсселі лідери Європейського Союзу ухвалили рекомендацію Європейської комісії щодо розпочаття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Це рішення вимагало підтримки усіх лідерів Євросоюзу, а проте Угорщина неодноразово обіцяла заблокувати відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС.

Напередодні саміту в Брюсселі з'явилась інформація про нібито згоду керівництва ЄС розблокувати Угорщині мільярди доларів, заморожені доти через корупцію в уряді Орбана.

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Євросоюз Угорщина Віктор Орбан Шарль Мішель
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