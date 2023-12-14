Росіяни атакують Україну ракетами: у Києві та кількох областях прогриміли вибухи

По Старокостянтинову РФ вдарила ракетою "Кинджал", підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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РФ атакувала столицю / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Вдень 14 грудня у Києві прогриміли потужні вибухи. Напередодні Повітряні сили попередили громадян про пуски ракет у напрямку столиці.

Станом на 15:50 в Києві та області триває повітряна тривога.

Вибухи в Києві та на Хмельниччині

Повітряні сили фіксували зліт російського носія "Кинджалів" МиГ-31К з аеродрому Савалейка та пуски окупантами ракет у напрямку Києва, Старокостянтинова і Житомирщини.

відео дня

У мережі повідомляли про вибухи у Хмельницькій та Житомирській областях.

У Telegram "Николаевский Ванек" попередньо стверджується, що усі пуски ракет були у бік Старокостянтинова. Там же повідомляється, що перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

Війська РФ завдали удару по Старокостянтинову аеробалістичною ракетою "Кинджал", повідомив Суспільному речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

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