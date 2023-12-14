Росіяни атакують Україну ракетами: у Києві та кількох областях прогриміли вибухи

Вдень 14 грудня у Києві прогриміли потужні вибухи. Напередодні Повітряні сили попередили громадян про пуски ракет у напрямку столиці.
Станом на 15:50 в Києві та області триває повітряна тривога.
Вибухи в Києві та на Хмельниччині
Повітряні сили фіксували зліт російського носія "Кинджалів" МиГ-31К з аеродрому Савалейка та пуски окупантами ракет у напрямку Києва, Старокостянтинова і Житомирщини.
У мережі повідомляли про вибухи у Хмельницькій та Житомирській областях.
У Telegram "Николаевский Ванек" попередньо стверджується, що усі пуски ракет були у бік Старокостянтинова. Там же повідомляється, що перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.
Війська РФ завдали удару по Старокостянтинову аеробалістичною ракетою "Кинджал", повідомив Суспільному речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.
Новина доповнюється...
Вас також можуть зацікавити новини:
- Арестович пустився берега: похвалив Путіна і спробував принизити українців
- "Примітивний і невдалий крок": у ГУР прокоментували оголошення Буданова в розшук
- "Не буде кінцем світу": Данілов прокоментував позицію Угорщини щодо вступу України до ЄС