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Українські дрони б’ють на 2 тис. км: у ГУР пояснили "таємничі" вибухи в РФ

Альона Вороніна
28 грудня 2024, 09:19
1038
У Росії відбуваються вибухи "не просто так". Але такі інциденти в РФ пов'язані виключно з військовими об'єктами, а РФ б’є в Україні по цивільних об’єктах.
Взрыв в РФ
Українські дрони б’ють на відстань 2 тис. км/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

  • Українські дрони можуть бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів
  • Україна не підтверджує і не спростовує причетність до вибухів в РФ
  • Вибухи в РФ пов'язані з військовими об'єктами, а РФ б’є в Україні по цивільних об’єктах

Українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю "Новини.LIVE".

У відповідь на запитання ведучої про атаки дронів на різні стратегічні військові летовища на території Росії, Юсов наголосив, що "розвідка любить тишу", й наразі не про всі операції можна розповідати.

відео дня

"Із того, що можна говорити, це вже не секрет, до 2 тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати", – зазначив віню

У той же час він додав, що "ми не підтверджуємо і не спростовуємо, немає офіційних заяв, коли в більшості випадків щось вибухає у Росії".

"Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", – сказав Юсов.

Проте він наголосив, що в РФ вибухи відбуваються виключно на об'єктах, які пов'язані з військово-промисловим комплексом, з окупаційною армією Росії, на об'єктах, які займаються або фінансуванням, або військовим, логістичним і оборонним забезпеченням ворожих сил.

"На відміну від того, що робить ворог, ми бачимо масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні, які тривають. Це фактично воєнні злочини, про які говорить увесь світ. То інциденти у РФ пов'язані виключно з військовими об'єктами, з військовою інфраструктурою", – сказав він.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у CNN повідомляли, що РФ нарощує виробництво безпілотників. Росія планує виготовити близько 10 тисяч "Гербер" до кінця 2024 року.

Також раніше Главред повідомляв, що ЗСУ можуть втратити всі захоплені території на Курщині до весни. Як зазначили у Bloomberg, плани України на Курщині полягали не в тому, щоб утримати території, а радше в шоковому ефекті.

Нагадаємо, у ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, наголосив Андрій Юсов.

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