ЗСУ можуть відступити і втратити контроль над територіями в Курській області – AP

Нерідко бійці, які стоять до кінця, виявляються зниклими безвісти - їхні тіла неможливо евакуювати.

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ЗСУ дають відсіч росіянам / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

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ЗСУ продовжать битися, інакше ворог просунеться на територію України

РФ витіснила ЗСУ з 40% раніше зайнятої армією України території

Росіяни стягнули на Курщину понад 50 тисяч військових, зокрема і з Північної Кореї, що дало змогу РФ витіснити ЗСУ з 40% із 984 кв. кілометрів зайнятої раніше українцями території Курської області.

Як пише The Associated Press з посиланням на свідчення українських захисників, деякі з бойових командирів ЗСУ кажуть, що умови на передовій вкрай складні, мораль на низькому рівні, а військовослужбовці ставлять запитання командуванню навіть про доцільність цієї операції.

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При цьому один із командирів сказав, що деякі з наказів, які отримують його бійці, не відображають реалії на полі бою через погану комунікацію, а запізнілі накази пов'язані з втратами територій.

"Вони не розуміють, де знаходиться наша сторона, а де ворог, що під нашим контролем, а що ні. Вони не розуміють операційну ситуацію, нам доводиться діяти, покладаючись на власну обачність", - пояснив він.

За словами українських командирів, вище керівництво неодноразово відхиляло його запити змінити оборонні позиції підрозділу, бо він знав, що вони не втримають лінію.

Вони кажуть, що нерідко ті люди, які стоять до кінця, виявляються зниклими безвісти. За останні чотири місяці тіла щонайменше 20 українських солдатів не змогли забрати з поля бою: через інтенсивність боїв евакуація була пов'язана з ще більшими жертвами.

Як кажуть українські солдати, вони не були готові до агресивної російської відповіді в Курській області - і тепер не можуть ні контратакувати, ні відступити.

"Іншого виходу немає. Ми будемо тут битися, тому що якщо відступимо до наших кордонів, вони не зупиняться. Вони продовжать просуватися", - сказав один із командирів підрозділу дронів.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українська армія відкинула росіян у Курській області. Російські окупанти мають просування біля низки населених пунктів Донецької області.

Раніше повідомлялося про те, що на Курському напрямку тривають бойові зіткнення із солдатами армії Північної Кореї, повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог іде на все, щоб північнокорейці не потрапили в полон, каже президент. РФ стягує резерви та готує новий штурм. Ворог активно атакує укріплення Сил оборони України відразу на декількох напрямках.

Як повідомляв Главред раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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