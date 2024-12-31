Навала дронів з повітря і моря: Крим здригнувся від потужних вибухів - деталі

Повідомляється про "гучні вибухи з моря", які пов'язують із атакою морських дронів.

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Окупанти заявляють про атаки дронів в Севастополі / Колаж: Главред, фото: тг-канали

Про що мова:

Надводні безпілотники націлились на бухти Севастополя

ППО збиває безпілотники над Чорним морем

У понеділок увечері в окупованому Севастополі пролунали вибухи, які, за словами окупантів, були наслідком атаки безпілотників — як повітряних, так і морських.

Про це заявив так званий "губернатор" міста Михайло Розважаєв і повідомили кримські пабліки.

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За словами Розважаєва, засоби ППО збили два безпілотники літакового типу над Чорним морем. Він закликав жителів зберігати спокій і перебувати в безпечних місцях, оскільки атака відбулася на великій висоті й далеко від міста.

Морський дрон / Инфографика Гравреда

Тим часом кримські пабліки повідомили, що з району бухти Омега російська ППО випустила ракети у бік Фіолента, зафіксовано два запуску.

Пізніше стало відомо, що вибухи пролунали в Комишовій та Козачій бухтах. Також з'явилися повідомлення про "гучні вибухи з моря", які пов'язують із атакою морських дронів.

За словами Розважаєва, один із надводних дронів нібито був знищений ППО, а також збито кілька українських дронів над містом.

Близько першої ночі паблік "Кримський вітер" опублікував фото вибуху в акваторії Севастополя. Повідомляється, що російська авіація підняла гелікоптери в районі від Качі до Севастополя.

О 2:30 у Севастополі знову пролунали потужні вибухи.

Вибухи в Криму - останні новини

Як писав Главред, 11 грудня Крим сколихнули потужні вибухи. Працювала ППО, в повітря підняли гелікоптери через атаку дронів.

Також не так давно у Криму дрон вразив корабель, який РФ захопила у 2014 році. Зазначається, що дрон влетів у борт судна "Федір Урюпін". Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але збитків завдано.

Ба більше, через можливі удари ЗСУ армія РФ в Криму переховує техніку в старих складах. Армія РФ використовує старі склади для зберігання техніки та боєприпасів, повідомляють партизани.

Більше новини про вибухи в РФ:

Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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