Росія в Бахмуті кидає в бій вагнерівців і десантників, ситуація дуже напружена - Маляр

Сили оборони України в складних умовах діють грамотно і зупиняють спроби просування російських окупантів, сказала заступниц міністра оборони Ганна Маляр.

Окупанти Росії зазнають серйозних втрат у Бахмуті, але продовжують атакувати - Маляр / Колаж Міноборони України, соцмережі

В Бахмуті дуже напружена ситуація. Окупанти Росії кидають у бій не лише бойовиків ПВК Вагнера, а й підрозділи десантників. Загарбників не зупиняють навіть дуже великі втрати. Сили оборони України в складних умовах зупиняють спроби ворога просунутися вперед. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона розповіла про те, що на Бахмутському напрямку складна обстановка. Російські окупанти несуть великі втрати, але продовжують наступати, підключаючи до атак професійні підрозділи десантних військ.

"Ворог робить спроби задіяти не тільки "вагнерівців", а й професійні підрозділи десантників", - сказала Маляр.

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У такій ситуації українським військам у складних умовах доводиться зупиняти просування окупантів.

"Нашим захисникам доводиться в складних умовах зупиняти просування противника", - зазначила заступниця міністра.

Також вона додала, що ЗСУ роблять зважені і грамотні кроки, а командування угруповання військ Хортиця, яке діє на місці, володіє ситуацією.

"Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, завдань і принципу військової доцільності", - підкреслила Ганна Маляр.

Ситуація в Бахмуті

В американському Інституті вивчення війни раніше повідомили, що ЗСУ відновили свої позиції навколо Бахмута Донецької області і продовжують утримувати місто. Бойовики ПВК Вагнера дійшли до центру Бахмута, їх прапор було виявлено за допомогою геолокації приблизно в 400 метрах від будівлі міської адміністрації.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що окупанти РФ атакують на чотирьох напрямках, проте не можуть добитися суттєвого просування. Ворогові не вдається захопити Бахмут, окупанти намагаються оточити Авдіївку.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський розповів про те, що ЗСУ на Донецькому напрямку відбили деякі позиції, захоплені раніше військами Росії, і готуються вести там оборонні дії. За його словами, ворог штурмує Авдіївку, Мар'їнку та Карлівку, але практично без підтримки військовою технікою.

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Війна Росії проти України: