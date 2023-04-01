Ворог не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку - Міноборони

Ворог веде наступ на чотирьох напрямках, а саме - на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському.

Ситуація на Сході "залишається досить складною", сказала Ганна Маляр / Фото: facebook.com/ganna.maliar, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Армія країни-агресора РФ веде наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно успіху не має. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, ситуація на сході в районах ведення оборонної операції "залишається досить складною".

Окупанти проводять основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме - на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському.

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"Найбільші зусилля зосереджують на встановленні контролю над Бахмутом, намагаються просуватися до центральної частини міста, на окремих ділянках мають незначні змінні успіхи. Але захопити місто не можуть. Навколо і в самому місті тривають жорсткі бої. Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто і блокувати шляхи постачання", - написала Маляр в Telegram.

Крім того, вона додала, що бої тривають у Білогорівці та Мар'їнці.

Бої за Бахмут

У звіті Інституту вивчення війни 31 березня йдеться про те, що ЗСУ змусили російські окупаційні війська суттєво знизити темпи наступу в Бахмуті Донецької області, стабілізувавши свої фланги на півночі та півдні. За словами аналітиків, ЗСУ зуміли запобігти оточенню міста ворогом.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 31 березня заявила, що операція в Бахмуті стала "найдорожчою" для Росії за весь час повномасштабного вторгнення в Україну та не виправдовує себе з точки зору військової доцільності.

1 квітня аналітики ISW заявили, що українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута Донецької області та продовжує утримувати стратегічно важливе місто.

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