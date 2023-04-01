Ворог не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку - Міноборони

Армія країни-агресора РФ веде наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно успіху не має. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, ситуація на сході в районах ведення оборонної операції "залишається досить складною".
Окупанти проводять основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме - на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському.
"Найбільші зусилля зосереджують на встановленні контролю над Бахмутом, намагаються просуватися до центральної частини міста, на окремих ділянках мають незначні змінні успіхи. Але захопити місто не можуть. Навколо і в самому місті тривають жорсткі бої. Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто і блокувати шляхи постачання", - написала Маляр в Telegram.
Крім того, вона додала, що бої тривають у Білогорівці та Мар'їнці.
Бої за Бахмут
У звіті Інституту вивчення війни 31 березня йдеться про те, що ЗСУ змусили російські окупаційні війська суттєво знизити темпи наступу в Бахмуті Донецької області, стабілізувавши свої фланги на півночі та півдні. За словами аналітиків, ЗСУ зуміли запобігти оточенню міста ворогом.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 31 березня заявила, що операція в Бахмуті стала "найдорожчою" для Росії за весь час повномасштабного вторгнення в Україну та не виправдовує себе з точки зору військової доцільності.
1 квітня аналітики ISW заявили, що українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута Донецької області та продовжує утримувати стратегічно важливе місто.
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