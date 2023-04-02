ЗСУ пішли вперед на Донбасі: окупантів вибили з позицій на Донецькому напрямку

Ворог відступив з деяких позицій, ЗСУ облаштовують на них укріплення для ведення оборони.

ЗСУ захопили позиції окупантів РФ на Донецькому напрямку / УНІАН , 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Бійці Сил оборони України на Донецькому напрямку відбили деякі позиції ворога і зараз облаштовують їх для ведення оборонних дій, розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки та Карлівки. За минулу добу він здійснив 30 штурмових дій, сьогодні вночі - 10 штурмових дій. Але слід зазначити, що всі наступальні дії ворога відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку ворог застосував два танки. Завдяки злагодженим і вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив з деяких позицій, і зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій", — сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, вже є інформація про появу "вагнерівців" в районі Авдіївки, але поки вона не підтверджується.

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Також Дмитрашківський розповів, що в районі Верхньоторецького ворог проводить накопичення техніки, тому є ймовірність, що саме там окупанти спробують здійснити нові атаки.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України в ході успішних наступальних дій на Донбасі зуміли просунутися вперед.

Українські захисники провели наступальну операцію і просунулися в районі села Діброва Донецької області.

Раніше в Росії поширили фейкову інформацію про значний успіх окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

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