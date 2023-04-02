ЗСУ пішли вперед на Донбасі: окупантів вибили з позицій на Донецькому напрямку

Бійці Сил оборони України на Донецькому напрямку відбили деякі позиції ворога і зараз облаштовують їх для ведення оборонних дій, розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"Ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки та Карлівки. За минулу добу він здійснив 30 штурмових дій, сьогодні вночі - 10 штурмових дій. Але слід зазначити, що всі наступальні дії ворога відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку ворог застосував два танки. Завдяки злагодженим і вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив з деяких позицій, і зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій", — сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, вже є інформація про появу "вагнерівців" в районі Авдіївки, але поки вона не підтверджується.
Також Дмитрашківський розповів, що в районі Верхньоторецького ворог проводить накопичення техніки, тому є ймовірність, що саме там окупанти спробують здійснити нові атаки.
Ситуація на Донбасі
Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України в ході успішних наступальних дій на Донбасі зуміли просунутися вперед.
Українські захисники провели наступальну операцію і просунулися в районі села Діброва Донецької області.
Раніше в Росії поширили фейкову інформацію про значний успіх окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним.
За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.
Більше новин:
- "Не треба надмірного песимізму": В'ятрович розповів, як повертати уми українців в Криму і на Донбасі
- Донбас, заморозка конфлікту і переговори: Самусь розкрив плани Кремля щодо війни в Україні
- Наступ Росії досяг кульмінації, план Путіна щодо Донбасу провалився-ГУР