"Миротворці" виглядають комічно": Подоляк розніс Лукашенка і поставив умову військам РФ

Україна має право переміщати на своїй території війська і військову техніку так, як вважають за потрібне в Києві, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Дивні "миротворці" виглядають комічно - Подоляк / Колаж фото УНІАН, ОПУ

Будь-яке припинення вогню на війні агресора Росії проти України нададуть окупантам можливість залишитися на захоплених територіях, чого не можна допустити. Київ буде переміщувати війська на своїй землі так, як вважатиме за потрібне. Дивні так звані "миротворці" виглядають комічно. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він прокоментував слова самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, який закликав, мовляв, "обидві сторони припинити бойові дії і переміщення військ".

За словами Подоляка, будь-яке припинення вогню на полі бою надасть військам Росії можливість зафіксуватися на тимчасово захоплених територіях. Такої ситуації категорично не можна допустити.

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"Будь-яке припинення вогню означає право Росії залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити", - зазначив чиновник.

Також він додав, що Україна буде переміщати свої сили так, як вважатиме за потрібне. Дивні "миротворці" виглядають комічно.

"Україна має право переміщати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні миротворці виглядають комічно", - підкреслив Михайло Подоляк.

Лукашенко поклянчив "припинення вогню" в Україні

Самопроголошений директор Білорусі Олександр Лукашенко у своїй заяві 31 березня закликав, мовляв, до "оголошення перемир'я в Україні". Лукашенко, мовляв,"запропонував припинення бойових дій, переміщення військ і поставок зброї обом сторонам". Також він, лякаючи ядерною війною, закликав до нібито "перемовин без попередніх умов".

У Кремлі заявили, що глава Росії, яка розв'язала проти України Путін, мовляв, поговорить з Лукашенком з цього питання. Однак сама Москва не збирається припиняти бойові дії.

"Безумовно, ми чули заяви Олександра Григоровича, безумовно, два президенти, я маю на увазі Путіна і Лукашенко, продовжать (перемовини) наступного тижня. Наступного тижня буде ВГС (Вища Державна рада Союзної держави), це дозволить президентам ще раз детально поговорити один з одним. Напевно, будуть і цю тему обговорювати", - підкреслив спікер кремлівської директорської Дмитро Пєсков.

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Війна Росії проти України: