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Росія приховує загибель членів екіпажу затопленого крейсера Москва і погрожує рідним - розвідка

19 червня 2022, 19:14

27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються зниклими безвісти.

крейсер Москва
Крейсер Москва / Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Після того, як російський крейсер Москва феєрично пішов на дно Чорного моря разом з частиною екіпажу, Росія все ще намагається приховати втрати.

Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, Росія так і не визнала загибель 27 окупантів, які перебували на борту затопленої "Москви", а сім'ї російських моряків змушували сім'ї приховувати інформацію про своїх загиблих.

Зазначається, що 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються зниклими безвісти. У тимчасово окупованому Севастополі офіційно поховали тільки мічмана Вахрушева.

Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який в порушення статуту одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок спробою врятувати саме строковиків. Як ніби він отримав такий наказ після вибухів на кораблі.

"Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як в командуванні МВФ РФ і командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади і соціального забезпечення. Їх направляють в групу психологів, медиків і юристів, спеціально створену для приховування інформації про загиблих і зниклих безвісти окупантів-строковиків", – сказано в повідомленні.

Водночас через те, що родичі намагаються оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, співробітники ФСБ Росії погрожують їм. Російські силовики приходять до них додому і за місцем роботи і проводять "роз'яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

"Соціальна напруга серед родичів росіян, загиблих на крейсері "Москва", продовжує зростати", - додали в розвідці.

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Крейсер"Москва" затонув – що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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ГУР зовнішня розвідка крейсер Москва
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