Було дві ракети: Гіркін яскраво описав, як ЗСУ знищували крейсер "Москва"

ППО, яким був обладнаний корабель, не спрацювало.
Колишній ватажок " ДНР "Ігор Гіркін (Стрєлков) поділився подробицями знищення вже колишнього флагмана Чорноморського флоту крейсера"Москва".
За його словами, всього ЗСУ випустили по кораблю дві ракети. Перша потрапила в ніс, друга - в корму.
"Обидві нижче ватерлінії. Спочатку вибухнув артилерійський льох 130-мм вежі. Потім детонували боєприпаси до двох "вулканів" - це дві зенітні гармати. Задимлення, був виведений з ладу командний пункт", - розповів Гіркін.
Також він зазначив, що ППО С-300, яке було на крейсері, навіть не було розкрито під час удару.
читайте такожРФ провела таємну спецоперацію на затонулому крейсері Москва-розвідка"Друга ракета потрапляє в трюм, крейсер лягає на бік і через якийсь час тоне-від однієї до трьох годин", - підсумував Гіркін.
Нагадаємо, на російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун. В результаті отриманих пошкоджень корабель затонув у Чорному морі.
Тим часом Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави надають Україні протикорабельні ракети Harpoon. Йдеться про пускові установки, які можна запускати з кораблів і вражати Морські об'єкти противника.
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