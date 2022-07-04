Росія системно вивозить через Крим крадене українське зерно до Туреччини - ЗМІ

У сюжеті журналісти зазначають, що судно Михайло Ненашев під російським прапором перевозить зерно до Туреччини.
Хоч у Туреччині заявили, що не купують у Росії вкрадене в Україні зерно, ЗМІ змогли довести зворотне.
Журналісти проекту Схеми з'ясували, що окупанти цинічно вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, але це систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника.
У сюжеті опублікували супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина – походження товару в них вказано як "Крим, Росія".
"Зерно вантажиться в порту "Авліта" (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей", - йдеться в розслідуванні Схем.
Як українське зерно з'явилося в Туреччині
На прикладі двох суден – російського і сирійського – журналісти показали, як балкери регулярно заходили в порт Севастополя, де через термінал Авліта завантажувалися зерном, а потім прибували до Туреччини і там вивантажувалися. Під час входження в Кримський порт балкери вимикають радари, тому їх неможливо відстежити через системи моніторингу суден, такі як Marine Traffic або Equasis.
"Але їм не вдається" сховатися від супутника, який з космосу фіксує перебування і завантаження суден у Кримській Авліті", - йдеться в розслідуванні журналістів.
Російське судно Михайло Ненашев
У сюжеті журналісти зазначають, що судно Михайло Ненашев під російським прапором перевозить зерно до Туреччини.
Так, журналісти наводять докази трьох його рейсів з Порту в Криму в порти Туреччини.
- 15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля "Авліти". Через виключені протягом трьох днів радари, судно залишалося "непомітним" для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic.
- У той же час цей сервіс зафіксував, що до заходу в Кримський порт воно було порожнім, а після - вже завантаженим.
- 22 квітня Михайло Ненашев встав в турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер-розвантажився.
- 25 травня Михайло Ненашев здійснив ще один рейс до Туреччини. Супутник Planet Labs показав його біля Авліти.
- 26 травня балкер вийшов у море і включив радари, ставши "помітним" для моніторингу Marine Traffic. Цей же сервіс зафіксував вантаж на його борту.
- 30 травня "Ненашев" дістався до турецького порту Іскендерун.
- За тиждень балкер повторив свій шлях, вийшовши з Туреччини порожнім. Зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку "Кавказ" в Керченській протоці, відключивши радари.
- 14 червня супутник зафіксував його біля "Авліти". Того дня його трюми були порожніми, а в наступні – завантажені зерном.
- 18 червня балкер "Ненашев" з'явився на радарах в районі Керченської протоки і взяв курс на Туреччину.
- 25 червня пришвартувався до причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік від Іскендеруна, де його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.
Сирійське судно Finikia
Журналісти змогли відстежити і другий балкер. Це сирійське судно Finikia.
- 20 квітня воно з'явилося на супутникових знімках в "Авліті".
- 21 квітня воно тільки з'явилося на радарах, вже вийшовши в море завантаженим.
- 29 квітня пришвартувалося в турецькому Немруті і відвантажило зерно.
- 6 травня Finikia вже порожнім вийшло в новий рейс - з Немрутау в бік Чорного моря.
- 10 травня судно знову вимкнуло радари.
- 13 травня його в "Авліті" зафіксував супутник. Балкер завантажився зерном.
- 24 травня воно прибуло до Туреччини.
У розпорядженні журналістів також з'явилися документи, які свідчать, що Ненашев і Finikia на шляху до Туреччини завантажувалися зерном саме в Кримському терміналі "Авліта".
При цьому, в документах походження зерна вказано як "Крим, Росія".
"Туреччина визнавала анексію Криму незаконною, відколи ж "Крим, Росія" стало легітимним походженням продукції?", - задають питання автори розслідування.
Що кажуть в Туреччині
Влада Туреччини повідомляли, що розслідують заяви про те, що українське зерно було незаконно вивезено Росією, в тому числі в її порти, але відзначали, що поки не виявили ніяких таких поставок.
"Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном або будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймемо такі товари. Насправді моніторинг дуже простий. І ви також можете його здійснювати. Для цього достатньо завантажити на гаджет додаток вартістю 5-6 доларів. Це дозволяє відстежувати судноплавство, отримувати інформацію про те, з яких портів виходять вантажні кораблі і їх вантаж. Доступ до такої інформації може отримати кожен", - заявив 23 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Всі знайдені факти, які свідчать про незаконне вивезення зерна з окупованих територій України Росією до Туреччини, журналісти опублікували в запиті в МЗС Туреччини і чекають на відповідь.
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