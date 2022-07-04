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Росія системно вивозить через Крим крадене українське зерно до Туреччини - ЗМІ

4 липня 2022, 22:34

У сюжеті журналісти зазначають, що судно Михайло Ненашев під російським прапором перевозить зерно до Туреччини.

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Українське зерно / pixabay

Хоч у Туреччині заявили, що не купують у Росії вкрадене в Україні зерно, ЗМІ змогли довести зворотне.

Журналісти проекту Схеми з'ясували, що окупанти цинічно вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, але це систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника.

У сюжеті опублікували супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина – походження товару в них вказано як "Крим, Росія".

"Зерно вантажиться в порту "Авліта" (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей", - йдеться в розслідуванні Схем.

Як українське зерно з'явилося в Туреччині

На прикладі двох суден – російського і сирійського – журналісти показали, як балкери регулярно заходили в порт Севастополя, де через термінал Авліта завантажувалися зерном, а потім прибували до Туреччини і там вивантажувалися. Під час входження в Кримський порт балкери вимикають радари, тому їх неможливо відстежити через системи моніторингу суден, такі як Marine Traffic або Equasis.

"Але їм не вдається" сховатися від супутника, який з космосу фіксує перебування і завантаження суден у Кримській Авліті", - йдеться в розслідуванні журналістів.

Російське судно Михайло Ненашев

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У сюжеті журналісти зазначають, що судно Михайло Ненашев під російським прапором перевозить зерно до Туреччини.

Так, журналісти наводять докази трьох його рейсів з Порту в Криму в порти Туреччини.

  • 15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля "Авліти". Через виключені протягом трьох днів радари, судно залишалося "непомітним" для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic.
  • У той же час цей сервіс зафіксував, що до заходу в Кримський порт воно було порожнім, а після - вже завантаженим.
  • 22 квітня Михайло Ненашев встав в турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер-розвантажився.
  • 25 травня Михайло Ненашев здійснив ще один рейс до Туреччини. Супутник Planet Labs показав його біля Авліти.
  • 26 травня балкер вийшов у море і включив радари, ставши "помітним" для моніторингу Marine Traffic. Цей же сервіс зафіксував вантаж на його борту.
  • 30 травня "Ненашев" дістався до турецького порту Іскендерун.
  • За тиждень балкер повторив свій шлях, вийшовши з Туреччини порожнім. Зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку "Кавказ" в Керченській протоці, відключивши радари.
  • 14 червня супутник зафіксував його біля "Авліти". Того дня його трюми були порожніми, а в наступні – завантажені зерном.
  • 18 червня балкер "Ненашев" з'явився на радарах в районі Керченської протоки і взяв курс на Туреччину.
  • 25 червня пришвартувався до причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік від Іскендеруна, де його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.

Сирійське судно Finikia

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Журналісти змогли відстежити і другий балкер. Це сирійське судно Finikia.

  • 20 квітня воно з'явилося на супутникових знімках в "Авліті".
  • 21 квітня воно тільки з'явилося на радарах, вже вийшовши в море завантаженим.
  • 29 квітня пришвартувалося в турецькому Немруті і відвантажило зерно.
  • 6 травня Finikia вже порожнім вийшло в новий рейс - з Немрутау в бік Чорного моря.
  • 10 травня судно знову вимкнуло радари.
  • 13 травня його в "Авліті" зафіксував супутник. Балкер завантажився зерном.
  • 24 травня воно прибуло до Туреччини.

У розпорядженні журналістів також з'явилися документи, які свідчать, що Ненашев і Finikia на шляху до Туреччини завантажувалися зерном саме в Кримському терміналі "Авліта".

При цьому, в документах походження зерна вказано як "Крим, Росія".

"Туреччина визнавала анексію Криму незаконною, відколи ж "Крим, Росія" стало легітимним походженням продукції?", - задають питання автори розслідування.

Що кажуть в Туреччині

Влада Туреччини повідомляли, що розслідують заяви про те, що українське зерно було незаконно вивезено Росією, в тому числі в її порти, але відзначали, що поки не виявили ніяких таких поставок.

"Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном або будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймемо такі товари. Насправді моніторинг дуже простий. І ви також можете його здійснювати. Для цього достатньо завантажити на гаджет додаток вартістю 5-6 доларів. Це дозволяє відстежувати судноплавство, отримувати інформацію про те, з яких портів виходять вантажні кораблі і їх вантаж. Доступ до такої інформації може отримати кожен", - заявив 23 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Всі знайдені факти, які свідчать про незаконне вивезення зерна з окупованих територій України Росією до Туреччини, журналісти опублікували в запиті в МЗС Туреччини і чекають на відповідь.

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