Росія системно вивозить через Крим крадене українське зерно до Туреччини - ЗМІ

Українське зерно / pixabay

Хоч у Туреччині заявили, що не купують у Росії вкрадене в Україні зерно, ЗМІ змогли довести зворотне.

Журналісти проекту Схеми з'ясували, що окупанти цинічно вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, але це систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника.

У сюжеті опублікували супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина – походження товару в них вказано як "Крим, Росія".

"Зерно вантажиться в порту "Авліта" (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей", - йдеться в розслідуванні Схем.

Як українське зерно з'явилося в Туреччині

На прикладі двох суден – російського і сирійського – журналісти показали, як балкери регулярно заходили в порт Севастополя, де через термінал Авліта завантажувалися зерном, а потім прибували до Туреччини і там вивантажувалися. Під час входження в Кримський порт балкери вимикають радари, тому їх неможливо відстежити через системи моніторингу суден, такі як Marine Traffic або Equasis.

"Але їм не вдається" сховатися від супутника, який з космосу фіксує перебування і завантаження суден у Кримській Авліті", - йдеться в розслідуванні журналістів.

Російське судно Михайло Ненашев

У сюжеті журналісти зазначають, що судно Михайло Ненашев під російським прапором перевозить зерно до Туреччини.

Так, журналісти наводять докази трьох його рейсів з Порту в Криму в порти Туреччини.

15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля "Авліти". Через виключені протягом трьох днів радари, судно залишалося "непомітним" для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic.

супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля "Авліти". Через виключені протягом трьох днів радари, судно залишалося "непомітним" для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic. У той же час цей сервіс зафіксував, що до заходу в Кримський порт воно було порожнім, а після - вже завантаженим.

22 квітня Михайло Ненашев встав в турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер-розвантажився.

Михайло Ненашев встав в турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер-розвантажився. 25 травня Михайло Ненашев здійснив ще один рейс до Туреччини. Супутник Planet Labs показав його біля Авліти.

Михайло Ненашев здійснив ще один рейс до Туреччини. Супутник Planet Labs показав його біля Авліти. 26 травня балкер вийшов у море і включив радари, ставши "помітним" для моніторингу Marine Traffic. Цей же сервіс зафіксував вантаж на його борту.

балкер вийшов у море і включив радари, ставши "помітним" для моніторингу Marine Traffic. Цей же сервіс зафіксував вантаж на його борту. 30 травня "Ненашев" дістався до турецького порту Іскендерун.

"Ненашев" дістався до турецького порту Іскендерун. За тиждень балкер повторив свій шлях, вийшовши з Туреччини порожнім. Зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку "Кавказ" в Керченській протоці, відключивши радари.

14 червня супутник зафіксував його біля "Авліти". Того дня його трюми були порожніми, а в наступні – завантажені зерном.

супутник зафіксував його біля "Авліти". Того дня його трюми були порожніми, а в наступні – завантажені зерном. 18 червня балкер "Ненашев" з'явився на радарах в районі Керченської протоки і взяв курс на Туреччину.

балкер "Ненашев" з'явився на радарах в районі Керченської протоки і взяв курс на Туреччину. 25 червня пришвартувався до причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік від Іскендеруна, де його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.

Сирійське судно Finikia

Журналісти змогли відстежити і другий балкер. Це сирійське судно Finikia.

20 квітня воно з'явилося на супутникових знімках в "Авліті".

воно з'явилося на супутникових знімках в "Авліті". 21 квітня воно тільки з'явилося на радарах, вже вийшовши в море завантаженим.

воно тільки з'явилося на радарах, вже вийшовши в море завантаженим. 29 квітня пришвартувалося в турецькому Немруті і відвантажило зерно.

пришвартувалося в турецькому Немруті і відвантажило зерно. 6 травня Finikia вже порожнім вийшло в новий рейс - з Немрутау в бік Чорного моря.

Finikia вже порожнім вийшло в новий рейс - з Немрутау в бік Чорного моря. 10 травня судно знову вимкнуло радари.

судно знову вимкнуло радари. 13 травня його в "Авліті" зафіксував супутник. Балкер завантажився зерном.

його в "Авліті" зафіксував супутник. Балкер завантажився зерном. 24 травня воно прибуло до Туреччини.

У розпорядженні журналістів також з'явилися документи, які свідчать, що Ненашев і Finikia на шляху до Туреччини завантажувалися зерном саме в Кримському терміналі "Авліта".

При цьому, в документах походження зерна вказано як "Крим, Росія".

"Туреччина визнавала анексію Криму незаконною, відколи ж "Крим, Росія" стало легітимним походженням продукції?", - задають питання автори розслідування.

Що кажуть в Туреччині

Влада Туреччини повідомляли, що розслідують заяви про те, що українське зерно було незаконно вивезено Росією, в тому числі в її порти, але відзначали, що поки не виявили ніяких таких поставок.

"Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном або будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймемо такі товари. Насправді моніторинг дуже простий. І ви також можете його здійснювати. Для цього достатньо завантажити на гаджет додаток вартістю 5-6 доларів. Це дозволяє відстежувати судноплавство, отримувати інформацію про те, з яких портів виходять вантажні кораблі і їх вантаж. Доступ до такої інформації може отримати кожен", - заявив 23 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Всі знайдені факти, які свідчать про незаконне вивезення зерна з окупованих територій України Росією до Туреччини, журналісти опублікували в запиті в МЗС Туреччини і чекають на відповідь.

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