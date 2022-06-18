Вивозять сотнею вантажівок: росіяни під Запоріжжям вкрали великий вантаж українського зерна

Росіяни під Запоріжжям вкрали великий вантаж українського зерна / ua.depositphotos.com і Міноборони РФ

Агресори з РФ продовжують красти і відвозити українське зерно з тимчасово окупованих ними районів Запорізької області. Про це повідомляється на сторінці "Радіо Свобода" в Twitter у суботу, 18 червня.

Повідомляється, що напередодні, в п'ятницю, 17 червня, супутник проєкту Planet Labs зафіксував колони вантажівок, які прямують у бік анексованого півострова Крим.

Крім того, повідомляють в Planet Labs, на дорозі до контрольно-пропускного пункту Чонгар в колоні окупантів налічувалося близько сотні вантажівок.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США разом з партнерами з Євросоюзу щосили працюють над можливими шляхами вивезення зерна з України. Президент США Джо Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

До того голова так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник обмовивмя і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

Пізніше в своїй статті для видання Foreign Affairs міністр закордонних справ Дмитро Кулеби казав - деякі іноземні лідери натякали або прямо пропонували Україні припинити чинити опір Росії.

Як каже дипломат, такі пропозиції продиктовані тим, що вони хочуть отримати зерно, яке зараз заблоковано в українських портах через дії російських окупантів.

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