"Росія реально посиплеться": експерт назвав зброю, яка змінить результат війни

Фактично це буде схоже на кінець війни, запевняє експерт.

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Експерт назвав зброю, яка переломить результат війни / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Американські ракети JASSM, які Україна отримала б без обмежень, зможуть істотно вплинути на ситуацію на фронті.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, пише РБК, тоді ЗСУ зможуть вразити склади, аеродроми, пункти управління і транспортні вузли окупантів.

"Я не очікую, що ми будемо з нічого мати можливість знищувати носії КАБів. Єдиний варіант, що нам дозволять бити своєю зброєю по Росії і американці раптово нададуть ракети JASSM, і не просто на 370, а на 900 км", - заявив експерт.

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Також Романенко підкреслив, що якщо західні партнери нададуть Україні такі ракети без обмежень і у великій кількості, то можуть послідувати удари по ворожих складах, аеродромах, пунктах управління і транспортних вузлах.

Ракети JASSM - що про них відомо AGM-158 JASSM "Джазм" - американська високоточна крилата ракета класу "повітря - поверхня", розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей у будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби з дистанцій поза зоною дії засобів ППО супротивника, пише Вікіпедія. Створена з використанням технологій малої радіолокаційної помітності. На ракеті встановлено турбореактивний двигун. У складі системи наведення використовується сучасна інфрачервона головка самонаведення, встановлена система автономного розпізнавання цілей. Станом на 2012 рік JASSM інтегрована до складу озброєння таких носіїв: бомбардувальники B-1, B-2 і B-52H, F-16 і F/A-18. Роботи з інтеграції з F-15E тривають. Також планується інтеграція ракет JASSM з F-35. Виробнича вартість: $0,85 млн. Загальна вартість програми: понад $3,5 млрд.

Крім того, дальність 900 км означає, що половина виробників російських озброєнь буде палати і вибухати від повторної детонації.

"Ось тоді Росія реально посиплеться. Фактично це буде схоже на кінець війни. Але це буде військова поразка РФ. На жаль, американці бояться цього не менше, ніж поразки України", - зазначив Романенко.

Війна в Україні - останні новини

Раніше в ОП прокоментували чутки про нібито вступ України до НАТО в обмін на землі. За словами радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка, наразі пропозиції НАТО в обмін на землі немає. Лещенко називає такі чутки інформаційним вкиданням і частиною ІПСО.

У Foreign Policy зазначили, що в України з'явився третій шлях виходу з війни. У ЗМІ називають надійним третій шлях виходу з війни, який з'явився на тлі наступу ЗСУ на Курську область. Цей третій шлях передбачає, що капітуляція України буде виключеною, проте повна перемоги поки малоймовірна.

Також раніше журналіст сказав, чого боїться Путін. Не варто зараз шукати варіанту переговорів із Путіним, адже російський диктатор не зупинить війну - такої опції не існує, зазначив Яковенко.

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