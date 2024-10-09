У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16

Посадовці у США вирішили просувати ще одну формальну причину про заборону ракет для України.

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Чому США відмовляються передати України далекобійні ракети / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, U.S. Air Force

Озвучені у ЗМІ думки чиновників США про те, що ЗСУ не зможуть ефективно використовувати крилаті ракети AGM-158 JASSM через відсутність переваги в повітрі - черговий формальний привід не постачати Україні далекобійне озброєння.

"Схоже, що посадовці у США вирішили просувати ще одну формальну причину, чому ще немає "зеленого світла" на далекобійні ракети повітряного базування для України, тоді як оборонне відомство країни наполягає на передаванні цього озброєння Україні", - йдеться в публікації Defense Express.

Також наголошується, що для досягнення хоча б паритету з російською авіацією необхідні десятки, якщо не сотні сучасних літаків з новітніми засобами РЕБ і далекобійними ракетами.

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Крім того, як пише Defense Express, у ЗСУ вже є успішний досвід використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG, і навіть не з отриманих F-16, а з радянських бомбардувальників Су-24М.

"І такий досвід має бути серйозним аргументом на користь того, чому Україна має якнайшвидше отримати до своїх F-16 далекобійні крилаті ракети JASSM, включно з дозволом бити ними по об'єктах, розташованих безпосередньо на території РФ", - резюмували в Defense Express.

Що відомо про Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, що Україна отримала перші F-16 від Нідерландів. Міністр оборони країни Рубен Брекелманс офіційно повідомив, що перші голландські F-16 були доставлені в Україну - це терміново необхідно. Решту літаків він обіцяє передати Україні в найближчі місяці.

У ЗМІ повідомили, що Україна скоро отримає списані танки Abrams від Австралії. Таке рішення вже розглядають в уряді країни. Водночас неназвані джерела видання в уряді розповіли, що Марлес вивчає можливість надання Україні танків Abrams з огляду на правила оборонного експорту США.

Генерал США Девід Петреус розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ. Генерал США у відставці розповів, що президент України абсолютно правий у тому, що обмеження, які зараз існують на використання американської тактичної ракетної системи, а також британської Storm Shadow.

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