У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16

Озвучені у ЗМІ думки чиновників США про те, що ЗСУ не зможуть ефективно використовувати крилаті ракети AGM-158 JASSM через відсутність переваги в повітрі - черговий формальний привід не постачати Україні далекобійне озброєння.
"Схоже, що посадовці у США вирішили просувати ще одну формальну причину, чому ще немає "зеленого світла" на далекобійні ракети повітряного базування для України, тоді як оборонне відомство країни наполягає на передаванні цього озброєння Україні", - йдеться в публікації Defense Express.
Також наголошується, що для досягнення хоча б паритету з російською авіацією необхідні десятки, якщо не сотні сучасних літаків з новітніми засобами РЕБ і далекобійними ракетами.
Крім того, як пише Defense Express, у ЗСУ вже є успішний досвід використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG, і навіть не з отриманих F-16, а з радянських бомбардувальників Су-24М.
"І такий досвід має бути серйозним аргументом на користь того, чому Україна має якнайшвидше отримати до своїх F-16 далекобійні крилаті ракети JASSM, включно з дозволом бити ними по об'єктах, розташованих безпосередньо на території РФ", - резюмували в Defense Express.
Що відомо про Defense Express
Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.
Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.
Військова допомога Україні - що відомо
Нагадаємо, що Україна отримала перші F-16 від Нідерландів. Міністр оборони країни Рубен Брекелманс офіційно повідомив, що перші голландські F-16 були доставлені в Україну - це терміново необхідно. Решту літаків він обіцяє передати Україні в найближчі місяці.
У ЗМІ повідомили, що Україна скоро отримає списані танки Abrams від Австралії. Таке рішення вже розглядають в уряді країни. Водночас неназвані джерела видання в уряді розповіли, що Марлес вивчає можливість надання Україні танків Abrams з огляду на правила оборонного експорту США.
Генерал США Девід Петреус розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ. Генерал США у відставці розповів, що президент України абсолютно правий у тому, що обмеження, які зараз існують на використання американської тактичної ракетної системи, а також британської Storm Shadow.
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