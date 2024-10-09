"Це означатиме його смерть": журналіст сказав, чого боїться Путін

Не варто зараз шукати варіанту переговорів з Путіним, адже російський диктатор не зупинить війну – такої опції не існує.

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Ігор Яковенко сказав, чого боїться Путін/ колаж: Главред, фото: скрін

Російський диктатор Володимир Путін не припинить війну за жодних обставин. Зараз у глави Кремля все складається так, що припинення війни означає його смерть або потрапляння у в’язницю.

Тому варто розуміти, що такої опції, як зупинка війни Путіним, не існує, і на це не варто розраховувати. Таку думку висловив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко, повідомляє OBOZ.UA.

"Те, що Путін не припинить війну доти, доки він живий чи поки він при владі, це досить очевидно. Я думаю, що у нього зараз ситуація складається так, що припинення війни означає його смерть або перебування у тюремній камері", – зазначив Яковенко. відео дня

За його словами, розраховувати на те, що переговори з Путіним щось змінять, не варто.

"Тому він війну не припинить, такої опції не існує. Це до питання про те, що є ті, хто шукає з Путіним варіант переговорів. Війну він не припинить за жодних обставин", – додав журналіст.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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