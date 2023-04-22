Росія наближається до Нюрнберга II: Резніков розповів про результати Рамштайна-11

Глави Міноборони України Олексій Резніков в Twitter зазначив, що покарання для злочинців наближається з кожним днем.

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Путін, Резніков / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" не тільки допомагає поставками для ЗСУ. Це також наближає до притягнення Росії до відповідальності за її злочини.

Глави Міноборони України Олексій Резніков в Twitter зазначив, що покарання для злочинців наближається з кожним днем.

"Результати Рамштайна-11: Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч в такому форматі не тільки дає більше корисних подарунків для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", - написав Резніков.

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Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що наступного місяця Данія збирається поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Крім того, до літа країна планує почати поставки танків Leopard 1. Про це повідомив в.о. Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Також раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони Болгарії обговорюють можливість передати Україні літаки МіГ-29. Але зробити це зможуть тільки "без втрати власних можливостей". Так, у відомстві заявили про можливу реалізацію так званих "тристоронніх угод". Йдеться про те, що замість Міг-29, які можна передати Україні, Болгарія хоче отримати від союзників більш сучасні винищувачі.

Нагадавши, у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16. Виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів.

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