У Болгарії хочуть "тристоронню угоду" в обмін на передачу Україні Міг-29

Переговори з Києвом про безоплатну передачу літаків не проводилися, заявили в Міноборони Болгарії.

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У Болгарії назвали умови для передачі Україні Міг-29 / Фото УНІАН

У Міністерстві оборони Болгарії обговорюють можливість передати Україні, літаки МіГ-29. Але зробити це зможуть лише "без втрати власних можливостей". Про це йдеться на офіційному сайті оборонного відомства країни.

За даними Міноборони Болгарії, переговори з Києвом про безоплатну передачу літаків не проводилися.

Також у болгарському оборонному відомстві заявили про можливу реалізацію так званих "тристоронніх угод". Йдеться про те, що замість Міг-29, які можна передати Україні, Болгарія хоче отримати від союзників сучасніші винищувачі.

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Свої умови в Міноборони Болгарії пояснили тим, що рішення про передачу Збройним силам України МіГів "призвело б до дефіциту можливостей, що суперечить Конституції Республіки Болгарії та закону про оборону і збройні сили Болгарії".

Зазначимо, видання EURACTIV Bulgaria раніше писало, що за два останні роки Болгарія передала Україні озброєння на понад $1 млрд. Причому жодної прямої угоди щодо військової допомоги між Києвом і Софією не було укладено – передача здійснювалася через держави-посередники.

Передача МіГ-29 Україні

Україна могла отримати від західних партнерів до 36 винищувачів МіГ-29 для захисту від країни-агресора Росії. Також перед контрнаступом українських військових нашій державі могли передати й іншу бойову авіацію. Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, такі надходження військової допомоги можуть змінити ситуацію на фронті. Зокрема, це допоможе захисникам України відновити сили за окремими напрямками.

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

3 квітня стало відомо, що Польща передала Україні кілька перших винищувачів МіГ-29. Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач. Він не уточнив, скільки літаків отримала Україна в першій партії.

5 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща ухвалила рішення передати Україні ще 4 винищувачі МіГ-29. Також у Варшаві готові передати Україні ще більше літаків.

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