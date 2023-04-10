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Потужна підтримка від Данії: ЗСУ скоро отримають САУ Caesar та перші танки Leopard

Аліна Дембіцька
10 квітня 2023, 20:40 оновлено 10 квітня, 20:40
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Два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною щодо танків Leopard 1 для України.
Датский Leopard 1A5
ЗСУ скоро отримають САУ Caesar та 100 танків Leopard 1 від Данії / Вікіпедія

Наступного місяця Данія збирається поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Окрім того, до літа країна планує розпочати поставки танків Leopard 1. Про це повідомив в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, передає Медіацентр Україна.

"Ми сподіваємося, що артилерійські системи Caesar ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони перебувають на тренувальних полігонах у Данії", - сказав Поульсен.

Він також нагадав, що два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною щодо танків Leopard 1.

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"Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1", - сказав в.о. міністра оборони Данії.

За його словами, надалі можна буде обговорювати постачання танків Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Поульсен підкреслив, що Данія буде розглядати інші можливі шляхи передачі.

Він також зауважив, що важливо, аби українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати це озброєння перед тим, як воно прибуде до України, і це буде опрацьовано.

"Наші артилеристи вже тренуються працювати на Ceasar. Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Військова допомога Україні

Наприкінці березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Окрім того, на баланс Десантно-штурмових військ України надійшли британські танки Challenger 2, американські бронемашини Stryker і Cougar, а також німецькі бойові машини піхоти. Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри допомоги, яка надійшла від міжнародних партнерів.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

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