УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЗСУ посилять бригадами на Abrams, Україні дадуть більше ППО: головні підсумки Рамштайна-11

Олексій Тесля
21 квітня 2023, 19:18 оновлено 21 квітня, 19:22
129
Зараз найбільш важливо забезпечити надійність ППО України, заявив Марк Міллі.
Abrams, Patriot
Підведені головні підсумки засідання в рамках формату Рамштайн / Defense.gov/Joshua Taeckens, Defense.gov/John Hamilton

Наземні системи ППО на даний момент є найбільш необхідним видом озброєння для України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми всі вважаємо, що зараз Україна найбільше потребує наземних засобів ППО", — сказав Остін за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

Він додав, що, на його думку, сторони, які підтримують Україну, можуть зробити більше в цій сфері.

відео дня

Важливість систем ППО для України

Своєю чергою голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі також заявив на прес-конференції, що "зараз найбільш важливо забезпечити надійність ППО" України, гарантувати, що зенітні системи зможуть уражати цілі на різній висоті.

"Завдання - контролювати повітряний простір. Цього можна домагатися різними способами. Зараз найбільш економічно ефективний і найшвидший спосіб для України - це ППО", — підкреслив Міллі.

Танки для України: ЗСУ освоюють M1 Abrams

Разом з тим Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці контактної групи з оборони України надали Україні протягом останніх місяців понад 230 танків і 1550 бронемашин.

"Всього за кілька коротких місяців Контактна група доставила понад 230 танків, понад 1550 бронемашин та іншого обладнання та боєприпасів для підтримки понад дев'яти нових бронетанкових бригад", — сказав Остін.

За його словами, союзники хочуть зосередитися на ключових можливостях, які потрібні Україні прямо зараз, а також у середньостроковій перспективі.

Остін каже, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.

"Щодо Abrams. Я думаю, що Abrams є найсучаснішими танками на сьогодні. Як тільки вони будуть задіяні в боях, ми побачимо, як зміниться ситуація. Ніхто ще не вчив танкістів, як керувати цією технікою, тому для нас це є пріоритетом - навчити достатню кількість бригад танкістів", — зазначив Міллі.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Названий на честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т.

За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій.

М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка.

Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.
З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Переозброєння Повітряних сил ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков вказав, що учасники зустрічі підтвердили потребу України в західних літаках як частини ППО.

"І я впевнений, що у нас будуть сучасні, покоління 4++ бойові літаки. Але прямо зараз ми говоримо про головні потреби – наземної ППО. Звичайно, ми обговорюємо бойові літаки як наступний етап, але потрібно буде час для навчання пілотів, інженерів і т.д. але це буде зроблено", — заявив він.

Резніков підкреслив, що на даний момент ще не прийнято рішення про те, який саме західний літак стане основою майбутніх українських Військово-повітряних сил.

У Польщі створять Центр техобслуговування Leopard 2

На полях засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю зустрілися учасники "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2.

"Відбулася зустріч "танкової коаліції". Вдячний німецьким та польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за їхню непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування основних бойових танків Leopard 2 України. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці і можливостей українських захисників", — уточнив Резніков.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що наступного місяця Данія збирається поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Крім того, до літа країна планує почати поставки танків Leopard 1. Про це повідомив в.о. Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Також раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони Болгарії обговорюють можливість передати Україні літаки МіГ-29. Але зробити це зможуть тільки "без втрати власних можливостей". Так, у відомстві заявили про можливу реалізацію так званих "тристоронніх угод". Йдеться про те, що замість Міг-29, які можна передати Україні, Болгарія хоче отримати від союзників більш сучасні винищувачі.

Нагадавши, у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16. Виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів.

Більше новин:

ПВО військова допомога Олексій Резніков Ллойд Остін війна Росії та України Рамштайн зустріч Танк Abrams Марк Міллі
Реклама

Головне за день

ЗСУ посилять бригадами на Abrams, Україні дадуть більше ППО: головні підсумки Рамштайна-11

ЗСУ посилять бригадами на Abrams, Україні дадуть більше ППО: головні підсумки Рамштайна-11

19:18 Світ
"Танкова коаліція" для ЗСУ: у Польщі створять Центр техобслуговування Leopard 2

"Танкова коаліція" для ЗСУ: у Польщі створять Центр техобслуговування Leopard 2

17:48 Світ
"Мені приємно": Буданов іронічно відреагував на звинувачення у "теракті" та "арешт" у Москві

"Мені приємно": Буданов іронічно відреагував на звинувачення у "теракті" та "арешт" у Москві

17:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:35

Путін сидів на підлозі з підгузком і плакав: нові приголомшливі подробиці про здоров'я диктатора

19:20

Столтенберг змінив риторикуПогляд

19:18

ЗСУ посилять бригадами на Abrams, Україні дадуть більше ППО: головні підсумки Рамштайна-11

19:14

Приголомшлива головоломка, яка під силу лише мудрецям: треба знайти кубики цукру на зображенні

18:48

Суд залишив митрополита Павла під домашнім арештом: він рознився в залі судуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:46

"У найближчі місяць-два плани будуть реалізовані": Маломуж назвав терміни початку контрнаступу ЗСУ

18:21

Екологічна катастрофа через агресію РФ: 1+1 media спільно з МЗС запустили тематичне відео

17:59

"Росіяни не чекатимуть до вересня": Юсов розповів, як РФ хоче зірвати контрнаступ ЗСУВідео

17:48

"Танкова коаліція" для ЗСУ: у Польщі створять Центр техобслуговування Leopard 2

Реклама
17:43

Путінський патріарх Кирило назвав вбивство українців "святою справою"Відео

17:33

Японський манікюр у тренді: чим він відрізняється від звичайного і за що його люблять у всьому світіФото

17:27

Вірний або зрадник: що руки можуть сказати про людину

17:13

Енергетична безпека, підтримка економіки, - Віталій Кличко обговорив з делегацією ЄБРР нові проєкти

17:02

"Мені приємно": Буданов іронічно відреагував на звинувачення у "теракті" та "арешт" у Москві

17:00

Заліз на танцюриста і робив дивні рухи: Кіркорова можуть притягнути до відповідальності за пропаганду ЛГТБВідео

16:57

Які квіти не можна садити на кладовищі: 3 види рослин, яким не місце на могилі

16:41

РФ готова закінчити війну, але планує нове вторгнення: Арестович спрогнозував рік

16:32

Як дуже швидко зварити стару домашню курку: бомбічний секрет, про який мало хто знаєВідео

16:30

Рідний брат зірки "Вороніних" скоїв страшне вбивство

16:19

Чим підгодувати полуницю навесні для хорошого врожаю: прості схеми для дачників

Реклама
16:15

"Можемо просунутись на сотні кілометрів": генерал Маломуж розповів, яким буде наступ ЗСУВідео

15:59

Що значить втрата срібної каблучки: 3 неприємних прикмети

15:45

Членство України в НАТО: Орбан істерично відреагував на заяву генсека Альянсу

15:33

Дріб'язковий батько Кіркорова вирішив при розлученні залишити свою жінку ні з чимВідео

15:32

Друге життя старих джинсів: що з них можна зробитиВідео

15:29

Куля застрягла у щелепі: український військовий дивом вижив, не здогадуючись про це

15:16

Що зробити з ванною, яка валяється на дачі: 4 неймовірно корисні ідеїВідео

14:54

Дочка Кошового борзо відповіла на хейт, викликаний її хамською поведінкоюВідео

14:53

Поціловані долею: лише 4 знаки зодіаку досягають приголомшливого успіху в життіВідео

14:44

Розрив договору оренди землі з посольством РФ у Києві: у Путіна погрожують Україні

14:40

"Українська команда" та Володимир Кличко привезли бійцям 204 батальйону броньовик: Захистить від куль, мін та засідок

14:40

"Знаємо всі плани окупантів": Зеленський провів важливе засідання СтавкиВідео

14:30

Кацурін зворушливо привітав Дорофєєву з днем народження і подарував дорогий подарунокВідео

14:23

Україна має право проводити операції на території РФ, але є межа – глава Міноборони НімеччиниВідео

14:13

"Війна закінчиться протягом 3-5 місяців": генерал Маломуж розповів, що може завадитиВідео

14:12

Гороскоп Таро на тиждень 24-30 квітня: Левам - плутанина, Овнам - творчість

13:33

"Це початок кінця для росіян у Криму": Україна може перемогти у війні в 2023 році – ХоджесВідео

13:02

Взяв качалку і пішов в туалет: прихована камера зняла дивний вчинок сантехніка

13:02

Чому не можна мити підлогу, коли пішли гості: біда ходитиме по п'ятах

12:48

Гороскоп на завтра 22 квітня 2023: Ракам - довгоочікувана ніжність, Дівам - покупкиВідео

Реклама
12:05

Країни НАТО погодилися, що Україна вступить до Альянсу - СтолтенбергВідео

12:04

Головоломка з котами для "справжніх детективів": потрібно знайти 7 мурлик на малюнку

12:00

Росія чекає наступу на двох напрямках, Україна уникатиме лобових атак - МаломужЕксклюзив

11:56

Ведмідь-ласун заліз в машину і випив 69 банок газованої води: "злочин" потрапив на відеоВідео

11:52

З 21 квітня телеканал Бігуді став доступним в цифровому ефірі Т2

11:50

Україна може стати членом НАТО у квітні 2024 року - член Атлантичної радиВідео

11:32

Що не можна робити на цвинтарі під час поминальних днів, щоб не розгнівати живих і померлихВідео

11:32

Як розгладити штори не знімаючи їх: 3 способи зробити портьєри рівними без зусиль

11:16

"Важливо було відволікти РФ": в ОП відповіли на інформацію про підготовку Україною операції в СиріїВідео

11:04

Загадка на кмітливість: лише одиниці знайдуть шматок мила серед каченят за 21 секунду

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти