ЗСУ посилять бригадами на Abrams, Україні дадуть більше ППО: головні підсумки Рамштайна-11

Зараз найбільш важливо забезпечити надійність ППО України, заявив Марк Міллі.

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Підведені головні підсумки засідання в рамках формату Рамштайн / Defense.gov/Joshua Taeckens, Defense.gov/John Hamilton

Наземні системи ППО на даний момент є найбільш необхідним видом озброєння для України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми всі вважаємо, що зараз Україна найбільше потребує наземних засобів ППО", — сказав Остін за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

Він додав, що, на його думку, сторони, які підтримують Україну, можуть зробити більше в цій сфері.

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Важливість систем ППО для України

Своєю чергою голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі також заявив на прес-конференції, що "зараз найбільш важливо забезпечити надійність ППО" України, гарантувати, що зенітні системи зможуть уражати цілі на різній висоті.

"Завдання - контролювати повітряний простір. Цього можна домагатися різними способами. Зараз найбільш економічно ефективний і найшвидший спосіб для України - це ППО", — підкреслив Міллі.

Танки для України: ЗСУ освоюють M1 Abrams

Разом з тим Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці контактної групи з оборони України надали Україні протягом останніх місяців понад 230 танків і 1550 бронемашин.

"Всього за кілька коротких місяців Контактна група доставила понад 230 танків, понад 1550 бронемашин та іншого обладнання та боєприпасів для підтримки понад дев'яти нових бронетанкових бригад", — сказав Остін.

За його словами, союзники хочуть зосередитися на ключових можливостях, які потрібні Україні прямо зараз, а також у середньостроковій перспективі.

Остін каже, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.

"Щодо Abrams. Я думаю, що Abrams є найсучаснішими танками на сьогодні. Як тільки вони будуть задіяні в боях, ми побачимо, як зміниться ситуація. Ніхто ще не вчив танкістів, як керувати цією технікою, тому для нас це є пріоритетом - навчити достатню кількість бригад танкістів", — зазначив Міллі.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.



Переозброєння Повітряних сил ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков вказав, що учасники зустрічі підтвердили потребу України в західних літаках як частини ППО.

"І я впевнений, що у нас будуть сучасні, покоління 4++ бойові літаки. Але прямо зараз ми говоримо про головні потреби – наземної ППО. Звичайно, ми обговорюємо бойові літаки як наступний етап, але потрібно буде час для навчання пілотів, інженерів і т.д. але це буде зроблено", — заявив він.

Резніков підкреслив, що на даний момент ще не прийнято рішення про те, який саме західний літак стане основою майбутніх українських Військово-повітряних сил.

У Польщі створять Центр техобслуговування Leopard 2

На полях засідання у форматі "Рамштайн" у п'ятницю зустрілися учасники "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2.

"Відбулася зустріч "танкової коаліції". Вдячний німецьким та польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за їхню непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування основних бойових танків Leopard 2 України. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці і можливостей українських захисників", — уточнив Резніков.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що наступного місяця Данія збирається поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Крім того, до літа країна планує почати поставки танків Leopard 1. Про це повідомив в.о. Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Також раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони Болгарії обговорюють можливість передати Україні літаки МіГ-29. Але зробити це зможуть тільки "без втрати власних можливостей". Так, у відомстві заявили про можливу реалізацію так званих "тристоронніх угод". Йдеться про те, що замість Міг-29, які можна передати Україні, Болгарія хоче отримати від союзників більш сучасні винищувачі.

Нагадавши, у Данії прояснили ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16. Виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Данія буде приймати рішення про надання Україні бойових літаків F-16 спільно з партнерами України. Таке рішення може бути прийнято до літа цього року. Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів.

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