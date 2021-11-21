Росія піднімає ставки: Данілов пояснив стягування військ Путіна на кордон України

Олексій Данілов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловився з приводу маневрів російських військ біля кордонів України. За його словами, Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.

"Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпечну ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів", - сказав Данілов під час зустрічі з представниками Конгресу США на полях Halifax International Security Forum, передає пресслужба РНБО.

На думку секретаря РНБО, дії і заяви Росії, а також випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках говорять про те, що ніяких правил для Кремля вже не існує.

Водночас Данілов запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року і зможе дати адекватну відповідь Росії.

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Війська РФ біля кордонів України

Американські ЗМІ - The Washington Post і Politico - раніше опублікували статті, в яких говорилося про стягуванні військ Росії до кордонів України. Свою інформацію вони підкріпили супутниковими знімками руху російських військових сил.

У Північноатлантичному альянсі заявили, що блок безпеки фіксує велике скупчення військових РФ біля кордонів України. Причому, як вважають в НАТО, Російська держава може піти на силову операцію проти Києва.

Український дипломат, посол в Німеччині Андрій Мельник сказав, що в Києві дуже серйозно стурбовані ситуацією з військами РФ біля кордонів України. За його словами, загроза залишається на рівні 2014 року, коли Москва окупувала Крим і Донбас.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив,що маневри Росії пов'язані з "провокаційними діями" НАТО.

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