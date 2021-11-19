Війська РФ біля кордонів України: у США попередили Кремль про жорстку відповідь на нову агресію

Військових РФ перекидають на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

Нова агресія Росії проти України матиме для Москви серйозні наслідки, заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Як підкреслила вона в ефірі каналу Україна 24, можливі фінансові наслідки, як інструмент протидії агресії РФ.

Американський дипломат нагадала про те, що США з 2014 року допомагають у забезпеченні безпеки України.

"Також продовжимо роботу з українськими Збройними силами. Хотілося б також відзначити, що ми продовжимо співпрацю з українськими військовими на полігоні в Яворові. У нас там є навчальний центр, де ми допомагаємо тренувати українських військових. І все це ми робимо, щоб Україна готова була захистити себе", - каже вона.

Говорячи про ативність військ РФ біля кордонів України тимчасова повірена в справах США зазначила, що те, що відбувається дуже турбує.

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"По-перше, ми бачимо кілька великих переміщень російських військ біля кордонів України, про що пишуть ЗМІ. На додаток до них ми бачимо також, що останнім часом звучить багато провокаційних і агресивних заяв з боку Росії, які ставлять під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України. Україна має абсолютне право вирішувати власне майбутнє, вирішувати, до яких альянсів приєднуватися, мати суверенну і незалежну від інших країн державу. А Росія з цим не згодна - і це нас турбує", - додала Квін.

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Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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