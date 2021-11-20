"Не знаємо намірів Путіна": у США жорстко попередили РФ через війська біля кордонів України

Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прокоментував концентрацію військ РФ біля кордонів України.

За його словами, США стурбовані військовою активністю Росії на кордоні з Україною, повідомляє Agence France Presse.

Держсекретар США звернув увагу на те, що побоювання викликають заяви і дії, які спостерігаються з боку російських офіційних осіб.

"Ми дійсно стурбовані незвичайною військовою активністю Росії на кордоні з Україною. У нас є серйозні побоювання з приводу деяких висловлювань, які ми чуємо і чуємо з Росії, а також в соціальних мережах", - сказав він.

Високопоставлений американський чиновник звернув увагу на те, що поки невідомо, які цілі переслідує президент РФ Володимир Путін.

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При цьому він каже, що союзники США поділяють побоювання щодо Росії.

"Але ми знаємо, що відбувалося в минулому. Ми знаємо, як намагаються послатися на якусь ілюзорну провокацію з боку України або будь-якої іншої країни і використовувати це як привід для того, що Росія планує зробити", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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