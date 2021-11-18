Більше 100 тисяч військ РФ та сценарій Криму: дипломат заявив про небезпечну для Києва ситуацію

Росія прикриває свої плани щодо військового вторгнення в Україну міграційною кризою біля кордонів Польщі - дипломат / Reuters

Росія сконцентрувала 114 тисяч військових біля сходу України і на захоплених районах Донбасу. Понад 30 тисяч солдатів базуються в окупованому Криму. Декілька тисяч російських військових перебувають у Білорусі. Київ серйозно побоюється нової окупації частини своєї території, а загроза широкомасштабної військової операції Кремля надзвичайно велика. Про це заявив український посол у Німеччині Андрій Мельник.

Як повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ, в інтерв'ю Funke Mediengruppe він розповів про те, що біля східних кордонів України Росія вже сконцентрувала 114 тисяч військових, понад 30 тисяч солдатів в окупованому Криму, ще декілька тисяч у Білорусі.читайте такожБитва військ країн ЄС з армією Росії за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по Києву

"Після останніх масштабних військових навчань Кремля в квітні і восени цього року росіяни залишили (на місцях дислокації) важке озброєння. Більше 30 тактичних батальйонних груп знаходяться в постійній бойовій готовності майже в 250 кілометрах від українського кордону", - зазначив дипломат.

За його словами, у Києві з упевненістю вважають, що РФ проводить військові маневри для того, щоб реалізувати нову атаку проти України. Існують побоювання повторення кримської ситуації, загроза повномасштабного військового вторгнення наразі така ж велика, як у 2014 році.

"Крим 2.0. Ще ніколи, починаючи з 2014 року, коли росіяни силою зброї окупували Крим і частину східної України, загроза нової широкомасштабної інтервенції не була такою гострою, як сьогодні. У нас панує найвищий ступінь тривоги", - додав Мельник.

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Як вважає посол, криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні - це прикриття Росії, яка розробляє військові плани щодо кордону України на сході країни і на Донбасі.

"Робиться чіткий розрахунок на те, щоб люди у Німеччині більше не турбувалися новим наступом на сході, який таємно готує Путін. Керівник Кремля сподівається, що увага громадськості (на такі агресивні дії) суттєво послабиться", - пояснив український дипломат.

Наостанок Андрій Мельник підкреслив, що в такій обстановці новий уряд ФРН має послати Москві "жорсткий сигнал" і показати безперспективність тактики Кремля. Нова влада Німеччини повинна також зупинити ПП-2 і посилити санкції щодо РФ.

Війська Росії біля кордонів України

Нещодавно американські журналісти видань The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про те, що Росія стягнула свої війська до кордонів України. В якості підтвердження також були опубліковані супутникові знімки переміщення російських військових разом з технікою.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зробив заяву про те, що росіяни дійсно сконцентрували великі військові сили біля кордонів України. За його словами, РФ має серйозні можливості для того, щоб реалізувати військову операцію проти української держави.

Британські журналісти видання Financial Times розповіли про те, що в спецслужбах країн Заходу з'явилися відомості, згідно з якими саме зараз фіксується найбільш серйозна небезпека військового вторгнення Росії в Україну. Інформацію підтвердили і в Міноборони.

Головнокомандувач британськими Збройними силами Нік Картер не виключає сценарію реального бойового зіткнення НАТО та Росії через ситуацію з військами біля кордонів України та міграційною кризою поряд з Польщею

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