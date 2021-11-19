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Серія ударів Росії по Україні і пік військ біля кордону: у розвідці розкрили небезпечні плани Кремля

19 листопада 2021, 05:28

Москва запустила масштабну операцію з дестабілізації ситуації в Україні, сказав Кирило Буданов.

Російські війська
Пік концентрації військ РФ неподалік від кордонів України очікується наприкінці січня - розвідка / УНІАН

Військові маневри Росії неподалік від кордону України досягнуть піку вже наприкінці січня. Російська держава запустила сценарій масштабної спецоперації, яка включає дестабілізацію ситуації за різними напрямками, у тому числі на міграційному, економічному та енергетичному. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

"Задум Москви дуже простий - дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин. Далі, міграційна криза, що переслідує мету обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою, економічна криза", - розповів він у ефірі програми Право на владу на 1+1.

читайте такожБитва військ країн ЄС з армією Росії за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по КиєвуТакож керівник розвідки додав, що Росія продовжує концентрувати війська на певній віддаленості від українських кордонів. Накопичення сил триватиме, процес вийде на пік наприкінці січня.

"І (це) на тлі масштабного маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення продовжуватиметься і вийде на пік наприкінці січня", - підкреслив Кирило Буданов.

Війська РФ біля кордонів України

Американські ЗМІ - The Washington Post і Politico - раніше опублікували статті, в яких мова йшла про стягування військ Росії до кордонів України. Свою інформацію вони підкріпили супутниковими знімками руху російських військових сил.

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У Північноатлантичному альянсі заявили, що блок безпеки фіксує велике скупчення військових РФ біля кордонів України. Причому, як вважають в НАТО, російська держава може піти на силову операцію проти Києва.

Український дипломат, посол у Німеччині Андрій Мельник сказав, що у Києві дуже серйозно стурбовані ситуацією з військами РФ біля кордонів України. За його словами, загроза залишається на рівні 2014 року, коли Москва окупувала Крим і Донбас.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив,що маневри Росії пов'язані з "провокаційними діями" НАТО.

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