Росія "домішала" своїх до тіл українців: у МВС розкрили цинічні моменти

Росіяни можуть навмисно передавати Україні тіла окупантів, видаючи їх за українських військових.

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РФ "домішала" тіла окупантів до тіл українців під час репатріації / Колаж: Главред, фото: КШППВ

Що відомо:

РФ має намір ускладнює процес передачі тіл загиблих воїнів

РФ передає тіла росіян під виглядом українських захисників

РФ передає частини тіл загиблих у різних мішках

Російські окупанти повертали Україні тіла українських захисників. Однак під час репатріаційних заходів сталась скандальна ситуація. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Виявилось, що разом з тілами українських військових росіяни передали тіла своїх окупантів.

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"На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", - зазначив Клименко.

Він додав, що тіла повертаються у вкрай понівеченому стані. Є випадки, коли частина тіл військових перебуває у різних мішках, що лише ускладнює процес ідентифікації. Є навіть випадки, коли частини тіл однієї людини повертали під час різних етапів репатріації.

"Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо - саме це є метою Росії. Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це - люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення", - підсумував Клименко.

Повернення загиблих - останні новини

Як повідомляв Главред, 15 червня до України повернули 1200 тіл загиблих у межах чергового етапу репатріації. Операцію провели згідно з домовленостями, досягнутими під час переговорів у Стамбулі. Найближчим часом проведуть експертизи та ідентифікацію.

Також 14 червня в рамках чергового етапу репатріації Україна отримала ще 1200 тіл, які, за інформацією російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Крім цього, 16 травня в Україну повернули останки ще 909 загиблих захисників.

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Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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