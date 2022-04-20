Безуспішний старт наступу: у США заявили, що РФ не має на Донбасі територіальних успіхів

У США заявили, що армія РФ не змогла захопити на Донбасі якісь території/ Reuters

Почавши розширений наступ на Донбасі, армія РФ досі не має якихось серйозних територіальних здобутків.

Про це заявили високопоставлені чиновники з США, пише CNN. У Сполучених Штатах зафіксували кілька нових атак російських військ. Проте, за словами чиновника, це були пробні атаки для перевірки української оборони.

Лінії фронту на цей час лишаються практично статичними. До рук росіян не перейшла жодна велика територія.

При цьому високопоставлений американський чиновник додав: щоб українські сили були максимально підготовлені до майбутніх боїв, новий пакет зброї від США вартістю 800 мільйонів доларів зосередять на артилерії. Зокрема у списку того, що планується надати Україні, є 155-міліметрові гаубиці та боєприпаси.

Крім цього, він зазначив, що США попросили декількох союзників по НАТО допомогти внести артилерію у заплановані поставки зброї.

Раніше повідомлялося, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібен хоч якийсь результат у війні проти України до 9 травня, щоб він міг похвалитися ним перед росіянами. Тому він підганяє командувача наступом РФ на Україну Олександра Дворнікова, якого прозвали "сирійським м’ясником" за звірства під час ведення війни у Сирії. Саме тому тому обстріли та бомбардування окупантами посиляться, зазначають у НАТО.

Також повідомлялося, що сьогодні Росія вважає Донецьку та Луганську області головним напрямком свого наступу. Окупанти вже назвали процес другою фазою війни. Але серйозні бойові зіткнення очікуються не тільки на Донбасі, але й у Харкові, а також на харківському напрямку.

Читайте також: