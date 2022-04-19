"Подарунок фюреру": Данілов розкрив терміни планів РФ по захопленню Донбасу

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Російські окупанти вже до Великодня ставлять перед собою завдання отримати контроль над Донецькою і Луганською областями, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Як підкреслив він у ефірі інформаційного телемарафону, війна ще триває, попереду ще багато має пройти речей, щоб українці закінчили цю битву своєю перемогою.

"Путін не знімає завдання - це знищення нас як держави. Це знищення вищого політичного керівництва нашої країни. Ті завдання, які він окреслив 22-24 лютого, коли вони починали цю операцію. Ці плани не зазнали жодних змін. Коли ми вигнали окупантів з Київської, Житомирської, Сумської областей - це тільки початок. Нам потрібна остаточна перемога, щоб вважати, що ми це питання закрили. Я б не заспокоював наше населення, що у нас все добре", - зазначив Данілов.

Він додав, що громадянам, які мають можливість евакуюватися з тих зон і територій, де тільки починаються або вже йдуть бої, це обов'язково потрібно зробити.

"Росіяни вже не те, що до 1 або 9 травня, а вже до Великодня ставлять перед собою завдання отримати повністю Донецьку і Луганську області. Зробити такий подарунок своєму фюреру. Навряд чи їм це вдасться. Наше військо стоїть і обороняється, в разі необхідності йде в контратаку. Ми свою землю віддавати не будемо, не має значення маленьке це містечко або велике місто - це все для нас рідна земля", - акцентував секретар РНБО.

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