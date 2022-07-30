ЗСУ знищили окупанта РФ, який мріяв влаштувати 'Голодомор 2.0'

Про нові результативні дії бійців української армії розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
В результаті запеклих боїв число знищених бійцями ЗСУ окупантів РФ щодня зростає. Українські захисники ліквідували понад 40 тисяч рашистів.
Про нові результативні дії бійців української армії розповів у своєму Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
При цьому він опублікував фото трьох загарбників РФ, знищених бійцями ЗСУ на одному з напрямків.
Штефан зазначив, що один зі знищених окупантів на ім'я Михайло мріяв влаштувати другий Голодомор.
"Скоро буде Голодомор 2.0", - писав знищений рашист.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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