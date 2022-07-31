ЗСУ розгромили "елітну" бригаду РФ: 300 морпіхів знищені, сотні відмовилися воювати

Бійці ЗСУ розгромили елітну боригаду морпіхів РФ

Стало відомо про катастрофічні втрати особового складу 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії, яка бере участь у збройній агресії проти України.

ГУР Міноборони України наводить свою оцінку таких втрат. За їхніми даними, близько 300 окупантів-морпіхів було ліквідовано під час цих бойових дій, повідомляє Радіо Свобода.

"За даними української розвідки, близько 200 морпіхів бригади відмовилися повертатися на війну. Нові БТГР формували з різних підрозділів", - йдеться в матеріалі.

Разом з тим полонені рашисти з 810 бригади РФ розповідають про те, що рівень підготовки БТГр, в яку вони входили, був поганим.

"Батальйон, він був створений з числа людей взагалі далеких від піхоти, вони як би військовослужбовці, але не піхотинці. Багато з них навіть з автомата стріляти не вміли", - кажуть полонені російські вояки.

Видання підкреслює, що з'являються нові офіційні некрологи про вбитих з цієї бригади: "За останній місяць з'явилися нові. В основному це морпіхи, загиблі навесні, але поховані тільки влітку. Але вже є і перший некролог убитого в червні в боях під Вугледаром".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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