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Відводять особовий склад і техніку: у розвідці розповіли про відступ РФ на Запоріжжі

31 липня 2022, 14:58

Окупанти разом з технікою розподілені по містах Токмак і Бердянськ.

Росія, армія, РФ, війська
РФ відводить війська на Запоріжжя / t.me/DIUkraine

Російські окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка в Запорізькій області.

Рашисти прийняли рішення відступати після успішних ударів ЗСУ по їх місцю розташування, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня за місцем розташування сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад і техніку на інші позиції", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що близько 40 поранених були доставлені в госпіталь міста Пологи.

"З Чернігівки підрозділи виведені практично в повному складі. В даний час поблизу населеного пункту залишаються кілька блокпостів і не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілені по містах Токмак і Бердянськ", - підкреслюють в ГУР.

Там додають, що при виході з населених пунктів окупанти намагаються створити враження планової ротації. "Насправді ж окупанти мають намір повністю покинути селище, і почали мінування під'їзних доріг", - підсумували українські розвідники.

Відводять особовий склад і техніку: у розвідці розповіли про відступ РФ на Запоріжжі

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України відбили спробу наступу окупантів РФ на запорізькому напрямку, ворог зазнав значних втрат.

У Запорізькій області зазнали втрат підрозділи 177 окремого полку морської піхоти РФ (в/ч 87852, Каспійськ), які намагалися зайняти кілька населених пунктів.

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