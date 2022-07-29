УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причину

29 липня 2022, 22:20

У Пентагоні звернули увагу на низький моральний стан і великі втрати росіян.

війна, війна в Україні, окупанти
ЗСУ зупинили наступ РФ / Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В Україні армія російських окупантів перебуває в глухому куті через рівень оборони Збройних сил України, який суттєво зріс.

Таку думку висловив неназваний чиновник Пентагону, пише в Twitter кореспондент Кейтлін Дорнбос.

Серед головних причин збільшеної боєздатності ЗСУ - зокрема, низький моральний стан і втрати росіян, кажуть в американському оборонному відомстві.

"Інша причина може полягати в тому, що українці стали дуже ефективними в пошуку і знищенні російського командування і центрів управління, а також у знищенні великої кількості російських засобів", - додав представник Пентагону.

Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причину

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

читайте такожЗагроза захоплення Києва: у розвідці Канади назвали головну проблему окупантів РФ

Читайте ще:

Пентагон війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:37

Доктор Комаровський назвав єдину умову захоплення росіянами Харкова

23:21

На руці у Путіна побачили "Ракету" за 25 тисяч доларів

23:18

"Підуть вперед, а ми метелитимемо": Арестович розповів про ворожий наступ на півдніВідео

23:01

У Держдумі закотили істерику через український Крим на дитячих фотошпалерах у РФВідео

22:50

"Після "прильоту" почав заїкатися": Сергій Бабкін розповів, чому втік з родиною з України

Реклама
22:27

Зеленський терміново скликав таємну нараду з силовиками: про що говорили та що вирішилиВідео

22:20

Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причинуВідео

22:07

США запровадили нові санкції проти росіян: хто потрапив до списку "щасливчиків"

21:51

На Запоріжжі ЗСУ відбили штурм окупантів: "покришили" десятки морпіхів РФВідео

21:41

Блінкен пригрозив РФ санкціями за анексію територій України: Лавров відреагував

21:38

Російська тварюка в ім'я цивілізації повинна бути розчавлена в нульПогляд

21:37

Через повітряну тривогу зірвався виступ Злати Огнєвіч: співачка дала інтерв'ю у бомбосховищіВідео

21:33

Дуже бойова: експерт з етикету пояснила суть назвала пози Зеленської на фото для Vogue

21:27

Загроза захоплення Києва: у розвідці Канади назвали головну проблему окупантів РФВідео

21:20

Прикмети на 30 липня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинок нещастя не впуститиВідео

21:05

"Популяризувала комунізм": в Івано-Франківську жінці дали 5 років в'язниці за пости у "ВКонтакте"

21:03

Цинічний теракт з метою дискредитації ЗСУ: офіційна заява України щодо трагедії в ОленівціВідео

20:56

Постріл в яблучко: снайпер ЗСУ "зняв" комполку "елітних" військ окупантів РФВідео

20:36

Розправа РФ над полоненими: Залужний пообіцяв мстити за кожного вбитого і покаліченогоВідео

20:28

"Вони" відморожені", можуть в ногу вистрілити": окупант поскаржився на командирів "під речовинами"Відео

Реклама
20:16

Недостатньо даних: у США відреагували на криваву трагедію в ОленівціВідео

20:01

Україна як старший брат відлупцює: Вітовська спрогнозувала, як розпадатиметься Росія

19:54

Мрія Путіна: Горбач розповів, чому Росія все ще хоче захопити КиївВідео

19:45

"Традиція": Кіркоров показав, як затискається з Лорак в Криму

19:40

Кривавий теракт в Оленівці: РФ замітала сліди злочинів - ЄрмакВідео

19:30

Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют

19:29

Вахтанг Кікабідзе назвав війну геноцидом українського народу, а Зеленського "справжнім мужиком"

19:28

"Світле майбутнє України": у Запоріжжі діти на вулиці продають дрібнички заради допомоги ЗСУ

19:03

6 помилок при пранні, які псують ваші речі та ламають машинку

18:58

Зметнувся гігантський стовп диму: під Нікополем підірвали склад окупантів РФВідео

18:50

З днем ангела, Марино - душевні привітання і красиві картинки іменинницям

18:37

Від плям не лишиться ні сліду: 5 ефективних способів, як відіпрати мазут з одягу

18:34

Теракт в Оленівці: найманці "Вагнера" приховували сліди злочинів - ГУРВідео

17:58

Зачистка на Донецькому напрямку: ЗСУ вибили ворога зі ще одного населеного пунктуВідео

17:39

Путінський "пес" Стівен Сігал образився на русофобію, і розповів про своє українське коріння

17:35

Німеччина передасть Україні танки для будівництва мостів: що про них відомоВідео

17:34

Проблеми зі здоров’ям і вороги на роботі: 4 знакам зодіаку у серпні 2022 зваляться на голову невдачіВідео

17:33

Росіяни самі підірвали будівлю з полоненими в Оленівці - перехоплення СБУ

17:23

РФ планувала страту заздалегідь: в Мережі рознесли версію про удар HIMARS по ОленівціВідео

17:18

Лобода без макіяжу показала себе з донькою

Реклама
17:06

Рада дала відстрочку від мобілізації новим категоріями населення: кого стосується

16:58

"Були мертві на момент початку пожежі": Арестович розкрив подробиці удару РФ по колонії в Оленівці

16:49

Фокус з Кримом не пройде: експерт пояснив, чи вдасться Кремлю змусити Захід визнати окупацію Херсону

16:49

Персональна поразка "дідка" Путіна: у РФ розкрили сценарій звільнення ХерсонаВідео

16:37

Як правильно користуватися патчами і чим вони небезпечні: топ-4 поради експертів

16:29

"Скільки будемо терпіти цю шкапу?": путініст Басков накинувся на Собчак через скривдженого Газманова

16:20

Посуд сяятиме від чистоти: 2 способи відмити жир з кришки сковороди, не витративши ні копійки

16:19

Вийшов український переклад американської книги "Нариси новітньої історії України, 1991-2021" новости компании

16:19

Путініста Кіркорова після виступу в Криму прикордонники обламали з концертом у Молдові

15:59

Окупанти "залишилися без рук і ніг": деталі удару по техніці та нафтобазі РФ під ХерсономВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти