Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причину

У Пентагоні звернули увагу на низький моральний стан і великі втрати росіян.
В Україні армія російських окупантів перебуває в глухому куті через рівень оборони Збройних сил України, який суттєво зріс.
Таку думку висловив неназваний чиновник Пентагону, пише в Twitter кореспондент Кейтлін Дорнбос.
Серед головних причин збільшеної боєздатності ЗСУ - зокрема, низький моральний стан і втрати росіян, кажуть в американському оборонному відомстві.
"Інша причина може полягати в тому, що українці стали дуже ефективними в пошуку і знищенні російського командування і центрів управління, а також у знищенні великої кількості російських засобів", - додав представник Пентагону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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