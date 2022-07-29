Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причину

ЗСУ зупинили наступ РФ / Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В Україні армія російських окупантів перебуває в глухому куті через рівень оборони Збройних сил України, який суттєво зріс.

Таку думку висловив неназваний чиновник Пентагону, пише в Twitter кореспондент Кейтлін Дорнбос.

Серед головних причин збільшеної боєздатності ЗСУ - зокрема, низький моральний стан і втрати росіян, кажуть в американському оборонному відомстві.

"Інша причина може полягати в тому, що українці стали дуже ефективними в пошуку і знищенні російського командування і центрів управління, а також у знищенні великої кількості російських засобів", - додав представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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