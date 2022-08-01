РФ збирає новий ударний кулак: експерти назвали головний напрямок атаки

Російські війська в Україні / Reuters

Путінські генерали знову збирають війська, цього разу вони формують ударне угруповання, щоб, можливо, знову піти на Київ.

Як йдеться в сюжеті проекту FreeДом, до середини серпня окупанти РФ можуть підготувати новий армійський корпус з 15-15,5 тисячами "багнетів", і 200 танків.

Не виключено, що нове угруповання РФ може бути спрямоване на Київ, йдеться в сюжеті.

Як кажуть військові експерти, неспокійна ситуація спостерігається на кордоні України поблизу Харківської області, де російська армія нарощує присутність військової техніки біля села Соболівка Бєлгородської області. Її завозять цілими ешелонами залізницею.

Імовірність нового удару РФ: думки експертів

Військовий експерт Олександр Коваленко: "Харківська область не цікава Росії в розрізі захоплення. "Російська Федерація не відчуває намірів, принаймні на даному етапі ведення війни, для того, щоб окупувати Харків".

Військовий експерт Олег Жданов: "Харківський напрямок - цілком можливо, що РФ зробить спробу наступу... Але ця спроба наступу буде не для того, щоб прорватися і взяти Харків, а для того, щоб змусити ЗСУ розтягнути свої зусилля".

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зброя в Україну має надходити постійно. Це необхідно для того, щоб процес деокупації захоплених росіянами територій України прискорився.

Подоляк вважає, що у росіян важливо викликати емоцію, вони повинні відчувати страх, паніку і бути деморалізовані.

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