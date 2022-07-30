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РФ стягує військову техніку до окупованої частини Харківської області - знімки із супутника

30 липня 2022, 15:01

За словами військових експертів, надалі російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, в Ізюмському та Слов'янському напрямках.

Скупчення техніки РФ
Скупчення техніки зафіксував супутник Planet Labs / Фото Радіо Свобода, Reuters

Армія Росії стягує військову техніку на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Скупчення техніки зафіксував супутник Planet Labs.

Знімки опублікувало Радіо Свобода. На них видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її в село Соболівка Бєлгородської області Росії.

За словами військових експертів, надалі російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, в Ізюмському та Слов'янському напрямках.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки та особового складу російської армії порівняно зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Техніка РФ в Соболівці
Техніка РФ в Соболівці / Фото radiosvoboda.org

Територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки.

РФ стягує військову техніку до окупованої частини Харківської області - знімки із супутника

Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку доставили в Соболівку залізничними вагонами.

РФ стягує військову техніку до окупованої частини Харківської області - знімки із супутника

За оцінкою військового експерта Олега Жданова, далі ця техніка в основному переміщається в напрямку Ізюма, а потім у Слов'янськ, де тривають бойові дії. Це пов'язано з тим, що частина Харківської області, в яку ведуть дороги із села Соболівка, тимчасово окупована армією РФ. У свою чергу, це дозволяє російським військовим використовувати логістику окупованого регіону.

"Це Валуйський район Бєлгородської області - там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили в окуповане місто Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що при розвантаженні ешелону з вагонів може бути завдано удару, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються по дорогах", - зазначив Жданов.

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Як повідомляв Главред, 29 липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ. При цьому контрнаступ ЗСУ, схоже, злегка відкладається, натомість потім має всі шанси стати ще успішнішим, ніж планувалося.

"Замість нього на нас чекає славна бійка - останніх російських оперативних резервів з накопиченими українськими", - написав Арестович.

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає, що ризики повторного нападу Росії на Україну можуть відновитися через 5-10 років.

Інші новини:

війна в Україні військова техніка війна Росії та України
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